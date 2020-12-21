https://ria.ru/20201221/perevooruzhenie-1590230014.html

Еще два полка РВСН перевооружат на "Ярсы"

Еще два полка РВСН перевооружат на "Ярсы"

Два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2021 году будут перевооружены на ракетные комплексы "Ярс" мобильного и шахтного базирования, заявил РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:50

2020-12-21T14:50

2020-12-21T15:59

новое оружие россии

россия

вооруженные силы рф

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

безопасность

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2021 году будут перевооружены на ракетные комплексы "Ярс" мобильного и шахтного базирования, заявил в понедельник журналистам в кулуарах расширенного заседания коллегии Минобороны РФ командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев."В 2021 году планируем перевооружить очередной полк Барнаульского ракетного соединения на комплекс "Ярс" мобильного базирования, начнем переоснащение очередного полка Козельского ракетного соединения на шахтный вариант этого комплекса, а также продолжить перевооружение Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард", - уточнил он.Командующий напомнил, что в этом году перевооружены два полка Барнаульского ракетного соединения на комплекс "Ярс" мобильного базирования, завершено перевооружение ракетного полка в Козельском ракетном соединении на шахтный вариант этого комплекса, а также продолжается перевооружение Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард".По его словам, по итогам 2020 года доля современных образцов ракетного вооружения в РВСН доведена до 81%, "группировке РВСН будут приданы новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания".Ранее сообщалось, что полностью на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии."Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью.

https://ria.ru/20201221/vooruzheniya-1590222336.html

https://ria.ru/20201221/podlodki-1590227664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, безопасность