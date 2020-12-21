https://ria.ru/20201221/pandemiya-1590209812.html

Пандемия требует предельной ответственности от всех стран, заявил Путин

Пандемия требует предельной ответственности от всех стран, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии коронавируса от мирового сообщества и лидеров всех стран требуется предельная ответственность,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:34

2020-12-21T13:34

2020-12-21T14:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии коронавируса от мирового сообщества и лидеров всех стран требуется предельная ответственность, однако в этом году тем не менее вспыхивали новые и обострялись старые конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв стабильности.Выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны президент подчеркнул, что уходящий год был тяжелым и сложным из-за эпидемии коронавируса, с которой столкнулся мир."Казалось бы, что само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. Но, к сожалению, далеко не всегда это было именно так. Мы видели, как вспыхивали новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности", - заявил Путин.Он подчеркнул, что и "в этой сложной, во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи выполнялись министерством обороны, частями и подразделениями армии и флота профессионально и эффективно"."Говорю сейчас о несении боевого дежурства, о ратной учебе, об организации призыва на военную службу и, конечно, - это главная, ключевая задача - о перевооружении войск", - уточнил президент РФ. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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