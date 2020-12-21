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Пандемия требует предельной ответственности от всех стран, заявил Путин
Пандемия требует предельной ответственности от всех стран, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии коронавируса от мирового сообщества и лидеров всех стран требуется предельная ответственность,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:34
2020-12-21T14:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии коронавируса от мирового сообщества и лидеров всех стран требуется предельная ответственность, однако в этом году тем не менее вспыхивали новые и обострялись старые конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв стабильности.Выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны президент подчеркнул, что уходящий год был тяжелым и сложным из-за эпидемии коронавируса, с которой столкнулся мир."Казалось бы, что само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. Но, к сожалению, далеко не всегда это было именно так. Мы видели, как вспыхивали новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности", - заявил Путин.Он подчеркнул, что и "в этой сложной, во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи выполнялись министерством обороны, частями и подразделениями армии и флота профессионально и эффективно"."Говорю сейчас о несении боевого дежурства, о ратной учебе, об организации призыва на военную службу и, конечно, - это главная, ключевая задача - о перевооружении войск", - уточнил президент РФ. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, в мире

Пандемия требует предельной ответственности от всех стран, заявил Путин

13:34 21.12.2020 (обновлено: 14:19 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии коронавируса от мирового сообщества и лидеров всех стран требуется предельная ответственность, однако в этом году тем не менее вспыхивали новые и обострялись старые конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв стабильности.
Выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны президент подчеркнул, что уходящий год был тяжелым и сложным из-за эпидемии коронавируса, с которой столкнулся мир.
"Казалось бы, что само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. Но, к сожалению, далеко не всегда это было именно так. Мы видели, как вспыхивали новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что и "в этой сложной, во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи выполнялись министерством обороны, частями и подразделениями армии и флота профессионально и эффективно".
"Говорю сейчас о несении боевого дежурства, о ратной учебе, об организации призыва на военную службу и, конечно, - это главная, ключевая задача - о перевооружении войск", - уточнил президент РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинВ мире
 
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