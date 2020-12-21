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Путин призвал учитывать появление оружия на новых физических принципах
Путин призвал учитывать появление оружия на новых физических принципах
Президент России Владимир Путин заявил, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, для чего нужно... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:19
2020-12-21T14:19
2020-12-21T14:19
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, для чего нужно развивать военную науку и учитывать появление оружия в ряде стран на новых физических принципах."Техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, а для этого нужно развивать военную науку. Не только изучать опыт современных вооружённых конфликтов и локальных войн, но и делать прогнозы на будущее, в том числе учитывать появление в армиях ряда зарубежных государств оружия на новых физических принципах. Мы знаем об этом, работаем над этим, но надо держать это постоянно в поле нашего внимания", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны.
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владимир путин, безопасность