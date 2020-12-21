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В России предложили провести "умную" оптимизацию численности госслужащих
В России предложили провести "умную" оптимизацию численности госслужащих
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили правительству провести "умную оптимизацию" госаппарата, которая бы основывалась на реальном кадровом положении... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:09
2020-12-21T14:47
высшая школа экономики (вшэ)
политика
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили правительству провести "умную оптимизацию" госаппарата, которая бы основывалась на реальном кадровом положении в ведомствах. Соответствующий доклад опубликован на сайте вуза.По мнению специалистов, цифровизация позволит минимизировать рутину и сконцентрирует работу чиновников на аналитике и прогнозировании.Согласно подсчетам авторов доклада, число госслужащих в центральных аппаратах 52 федеральных органов власти может быть "относительно безболезненно" сокращено на 11 процентов. Освободившихся людей эксперты предлагают трудоустраивать с изменением функций.Еще одной мерой должна стать "регуляторная гильотина", предполагающая сокращение постоянно растущих полномочий и функций ведомств. Она должна привести к уменьшению ресурсов, выделяемых на исполнение этих функций.Специалисты отметили необходимость наращивания "мозговых центров", работающих в интересах правительства. Одной из основных задач таких центров должен стать анализ и моделирование больших данных, что позволит государству "видеть существующие и вероятные в будущем тенденции, а также процессы".
https://ria.ru/20201120/uprazdnenie-1585462265.html
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высшая школа экономики (вшэ), политика

В России предложили провести "умную" оптимизацию численности госслужащих

10:09 21.12.2020 (обновлено: 14:47 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили правительству провести "умную оптимизацию" госаппарата, которая бы основывалась на реальном кадровом положении в ведомствах. Соответствующий доклад опубликован на сайте вуза.
По мнению специалистов, цифровизация позволит минимизировать рутину и сконцентрирует работу чиновников на аналитике и прогнозировании.
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Согласно подсчетам авторов доклада, число госслужащих в центральных аппаратах 52 федеральных органов власти может быть "относительно безболезненно" сокращено на 11 процентов. Освободившихся людей эксперты предлагают трудоустраивать с изменением функций.
Еще одной мерой должна стать "регуляторная гильотина", предполагающая сокращение постоянно растущих полномочий и функций ведомств. Она должна привести к уменьшению ресурсов, выделяемых на исполнение этих функций.
Специалисты отметили необходимость наращивания "мозговых центров", работающих в интересах правительства. Одной из основных задач таких центров должен стать анализ и моделирование больших данных, что позволит государству "видеть существующие и вероятные в будущем тенденции, а также процессы".
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