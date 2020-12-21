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Одноклассники запустили проект с новогодними советами от звезд
Одноклассники запустили проект с новогодними советами от звезд
В ОК стартовал проект "Новогоднее настроение". С его помощью пользователи узнают, как звездные артисты предлагают встречать Новый год. РИА Новости, 21.12.2020
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новый год—2021
одноклассники
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В ОК стартовал проект "Новогоднее настроение". С его помощью пользователи узнают, как звездные артисты предлагают встречать Новый год.Каждый день в течение двух последних недель года пользователи будут получать в ОК советы от знаменитостей: как собрать рождественский плейлист, придумать новогодний образ и выбрать блюда к праздничному столу. В проекте примут участие известные музыканты, телеведущие и артисты.Леонид Агутин, NILETTO, Анна Седокова, группа "Моя Мишель", Сергей Приказчиков из группы PIZZA, Наталья Андрейченко, группа "Город-312" и многие другие каждый день будут публиковать посты в ОК о том, как создать новогоднее настроение себе и близким.Все публикации звезд будут появляться со специальным хештегом #новыйгодвОК в официальной группе "Одноклассники. Все ОК!"Пользователи также смогут присоединяться к хештегу со своими советами. Так в ОК появится лента полезного и интересного новогоднего контента.
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одноклассники

Одноклассники запустили проект с новогодними советами от звезд

12:53 21.12.2020 (обновлено: 14:25 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПраздничная инсталляция и новогодняя елка в Москве
Праздничная инсталляция и новогодняя елка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В ОК стартовал проект "Новогоднее настроение". С его помощью пользователи узнают, как звездные артисты предлагают встречать Новый год.
Каждый день в течение двух последних недель года пользователи будут получать в ОК советы от знаменитостей: как собрать рождественский плейлист, придумать новогодний образ и выбрать блюда к праздничному столу. В проекте примут участие известные музыканты, телеведущие и артисты.
Леонид Агутин, NILETTO, Анна Седокова, группа "Моя Мишель", Сергей Приказчиков из группы PIZZA, Наталья Андрейченко, группа "Город-312" и многие другие каждый день будут публиковать посты в ОК о том, как создать новогоднее настроение себе и близким.
Вид над село и административный центр Кош-Агач Республики Алтай на берегу реки Чуя - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 15:58
В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
Все публикации звезд будут появляться со специальным хештегом #новыйгодвОК в официальной группе "Одноклассники. Все ОК!"
Пользователи также смогут присоединяться к хештегу со своими советами. Так в ОК появится лента полезного и интересного новогоднего контента.
 
Новый год—2021Одноклассники
 
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