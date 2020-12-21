https://ria.ru/20201221/odnoklassniki-1590200986.html

Одноклассники запустили проект с новогодними советами от звезд

Одноклассники запустили проект с новогодними советами от звезд

В ОК стартовал проект "Новогоднее настроение". С его помощью пользователи узнают, как звездные артисты предлагают встречать Новый год. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:53

2020-12-21T12:53

2020-12-21T14:25

новый год—2021

одноклассники

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В ОК стартовал проект "Новогоднее настроение". С его помощью пользователи узнают, как звездные артисты предлагают встречать Новый год.Каждый день в течение двух последних недель года пользователи будут получать в ОК советы от знаменитостей: как собрать рождественский плейлист, придумать новогодний образ и выбрать блюда к праздничному столу. В проекте примут участие известные музыканты, телеведущие и артисты.Леонид Агутин, NILETTO, Анна Седокова, группа "Моя Мишель", Сергей Приказчиков из группы PIZZA, Наталья Андрейченко, группа "Город-312" и многие другие каждый день будут публиковать посты в ОК о том, как создать новогоднее настроение себе и близким.Все публикации звезд будут появляться со специальным хештегом #новыйгодвОК в официальной группе "Одноклассники. Все ОК!"Пользователи также смогут присоединяться к хештегу со своими советами. Так в ОК появится лента полезного и интересного новогоднего контента.

https://ria.ru/20201218/regiony-1589923292.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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