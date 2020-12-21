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Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Гаврилова
Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Гаврилова
24 декабря в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея ГАВРИЛОВА, посвященная итогам 2020 года и планам на 2021 год.
2020-12-21T18:31
2020-12-21T18:31
2020-12-21T18:31
анонсы
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анонсы
Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Гаврилова
24 декабря в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея ГАВРИЛОВА, посвященная итогам 2020 года и планам на 2021 год.