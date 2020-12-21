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Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Гаврилова

Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Гаврилова

24 декабря в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея ГАВРИЛОВА, посвященная итогам 2020 года и планам на 2021 год.

2020-12-21T18:31

2020-12-21T18:31

2020-12-21T18:31

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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