https://ria.ru/20201221/oborona-1590214651.html
Путин рассказал о подходах России в военной сфере
Путин рассказал о подходах России в военной сфере
Подходы России в военной сфере, в том числе касающиеся ядерного сдерживания, носят исключительно оборонительный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:49
2020-12-21T13:49
2020-12-21T14:22
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подходы России в военной сфере, в том числе касающиеся ядерного сдерживания, носят исключительно оборонительный характер, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши подходы в этой сфере носят сугубо оборонительный характер и изложены в принятом в 2020 году документе "Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.
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владимир путин, безопасность