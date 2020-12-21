https://ria.ru/20201221/oborona-1590214651.html

Путин рассказал о подходах России в военной сфере

Путин рассказал о подходах России в военной сфере

Подходы России в военной сфере, в том числе касающиеся ядерного сдерживания, носят исключительно оборонительный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:49

2020-12-21T13:49

2020-12-21T14:22

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подходы России в военной сфере, в том числе касающиеся ядерного сдерживания, носят исключительно оборонительный характер, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши подходы в этой сфере носят сугубо оборонительный характер и изложены в принятом в 2020 году документе "Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20201221/nato-1590216160.html

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владимир путин, безопасность