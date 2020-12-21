https://ria.ru/20201221/novovoronezh-1590180840.html
В Нововоронеже демонтируют памятник Аленке
В Нововоронеже демонтируют памятник Аленке
Власти Нововоронежа приняли решение демонтировать открытый в пятницу памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, сообщила РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:17
2020-12-21T11:17
2020-12-21T14:28
культура
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общество
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ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Власти Нововоронежа приняли решение демонтировать открытый в пятницу памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, сообщила РИА Новости замглавы администрации города Светлана Тулинова.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника шокировал сперва горожан, а потом и всю страну. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".Совещание по поводу памятника прошло в городской администрации в понедельник.По ее словам, этот объект обошелся примерно в миллион рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Разработал арт-объект воронежский художник."После демонтажа пока он у нас будет на складе в благоустройстве, дальше будем думать куда и что", - уточнила Тулинова.Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
https://ria.ru/20201221/alenka-1590172484.html
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нововоронеж, общество
ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости.
Власти Нововоронежа
приняли решение демонтировать открытый в пятницу памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, сообщила РИА Новости замглавы администрации города Светлана Тулинова.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника шокировал сперва горожан, а потом и всю страну. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".
Совещание по поводу памятника прошло в городской администрации в понедельник.
"Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка. Установка арт-объекта – одно из многочисленных мероприятий", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, этот объект обошелся примерно в миллион рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Разработал арт-объект воронежский художник.
"После демонтажа пока он у нас будет на складе в благоустройстве, дальше будем думать куда и что", - уточнила Тулинова.
Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон
из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.