Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201221/novovoronezh-1590180840.html
В Нововоронеже демонтируют памятник Аленке
В Нововоронеже демонтируют памятник Аленке
Власти Нововоронежа приняли решение демонтировать открытый в пятницу памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, сообщила РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:17
2020-12-21T14:28
культура
нововоронеж
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171729_0:268:810:724_1920x0_80_0_0_2e3f9ef00a1238174cab77efb5b4e920.jpg
ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Власти Нововоронежа приняли решение демонтировать открытый в пятницу памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, сообщила РИА Новости замглавы администрации города Светлана Тулинова.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника шокировал сперва горожан, а потом и всю страну. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".Совещание по поводу памятника прошло в городской администрации в понедельник.По ее словам, этот объект обошелся примерно в миллион рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Разработал арт-объект воронежский художник."После демонтажа пока он у нас будет на складе в благоустройстве, дальше будем думать куда и что", - уточнила Тулинова.Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
https://ria.ru/20201221/alenka-1590172484.html
https://ria.ru/20201120/pamyatnik-1585603484.html
нововоронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171729_0:192:810:800_1920x0_80_0_0_b777a6136c4833af8d9c69d2426ae47e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нововоронеж, общество

В Нововоронеже демонтируют памятник Аленке

11:17 21.12.2020 (обновлено: 14:28 21.12.2020)
 
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтактеПамятник Аленке в Нововоронеже
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Власти Нововоронежа приняли решение демонтировать открытый в пятницу памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, сообщила РИА Новости замглавы администрации города Светлана Тулинова.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника шокировал сперва горожан, а потом и всю страну. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 10:32Культура
Власти Нововоронежа объяснили появление "позорящего город" памятника
Совещание по поводу памятника прошло в городской администрации в понедельник.
"Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка. Установка арт-объекта – одно из многочисленных мероприятий", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, этот объект обошелся примерно в миллион рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Разработал арт-объект воронежский художник.
"После демонтажа пока он у нас будет на складе в благоустройстве, дальше будем думать куда и что", - уточнила Тулинова.
Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
Под Оренбургом на улице Чапаева установили памятник, победившему Чапаева, казачьему полковнику Тимофею Сладкову - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 19:54
Оренбургские власти перенесут памятник казаку, виновному в гибели Чапаева
 
КультураНововоронежОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Иркутской области при пожарах погибли три человека
08:23Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
08:23Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
Лента новостейМолния