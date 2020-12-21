https://ria.ru/20201221/normalizatsiya-1590234444.html

Андрейченко: ситуация в Белоруссии нормализуется

Андрейченко: ситуация в Белоруссии нормализуется

Несмотря на продолжающиеся попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, ситуация в стране нормализуется, заявил в понедельник первый зампредседателя... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:12

2020-12-21T15:12

2020-12-21T15:12

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

владимир андрейченко

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Несмотря на продолжающиеся попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, ситуация в стране нормализуется, заявил в понедельник первый зампредседателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер нижней палаты парламента республики (Палаты представителей) Владимир Андрейченко."Несмотря на продолжающиеся попытки вмешательства во внутренние дела, ситуация в Белоруссии нормализуется. Главой государства инициирован общественный диалог с участием трудовых коллективов, общественных объединений, политических партий и всех, кто заинтересован в процветании нашей страны", - заявил Андрейченко на 59-й сессии Парламентского собрания, которое проходит в режиме видеоконференции.По словам спикера, запланированное на начало 2021 года Всебелорусское народное собрание определит приоритетные направления развития республики, совершенствование госуправления и укрепления белорусской государственности. Вместе с тем, как отметил Андрейченко, есть достаточно оснований полагать, что "при любом развитии ситуации степень давления коллективного Запада на… Союзное государство не снизится".Андрейченко полагает, что самым достойным ответом на такого рода документы станет расширение сотрудничества по всему спектру союзного строительства - безопасности, экономики, культуре, решению визовых вопросов и социальной политике.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, они переместились с центральных улиц во дворы жилых домов.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20201217/belorussiya-1589703659.html

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россия, владимир андрейченко, александр лукашенко, белоруссия