Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20201221/normalizatsiya-1590234444.html
Андрейченко: ситуация в Белоруссии нормализуется
Андрейченко: ситуация в Белоруссии нормализуется
Несмотря на продолжающиеся попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, ситуация в стране нормализуется, заявил в понедельник первый зампредседателя... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:12
2020-12-21T15:12
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
владимир андрейченко
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155564/18/1555641878_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_c3b90c5c741b00bfc3c6a8d846ed8290.jpg
МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Несмотря на продолжающиеся попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, ситуация в стране нормализуется, заявил в понедельник первый зампредседателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер нижней палаты парламента республики (Палаты представителей) Владимир Андрейченко."Несмотря на продолжающиеся попытки вмешательства во внутренние дела, ситуация в Белоруссии нормализуется. Главой государства инициирован общественный диалог с участием трудовых коллективов, общественных объединений, политических партий и всех, кто заинтересован в процветании нашей страны", - заявил Андрейченко на 59-й сессии Парламентского собрания, которое проходит в режиме видеоконференции.По словам спикера, запланированное на начало 2021 года Всебелорусское народное собрание определит приоритетные направления развития республики, совершенствование госуправления и укрепления белорусской государственности. Вместе с тем, как отметил Андрейченко, есть достаточно оснований полагать, что "при любом развитии ситуации степень давления коллективного Запада на… Союзное государство не снизится".Андрейченко полагает, что самым достойным ответом на такого рода документы станет расширение сотрудничества по всему спектру союзного строительства - безопасности, экономики, культуре, решению визовых вопросов и социальной политике.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, они переместились с центральных улиц во дворы жилых домов.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
https://ria.ru/20201217/belorussiya-1589703659.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155564/18/1555641878_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_0d75510e05707e58c659be2bb0888134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир андрейченко, александр лукашенко, белоруссия

Андрейченко: ситуация в Белоруссии нормализуется

15:12 21.12.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВладимир Андрейченко на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске
Владимир Андрейченко на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Несмотря на продолжающиеся попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, ситуация в стране нормализуется, заявил в понедельник первый зампредседателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер нижней палаты парламента республики (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.
"Несмотря на продолжающиеся попытки вмешательства во внутренние дела, ситуация в Белоруссии нормализуется. Главой государства инициирован общественный диалог с участием трудовых коллективов, общественных объединений, политических партий и всех, кто заинтересован в процветании нашей страны", - заявил Андрейченко на 59-й сессии Парламентского собрания, которое проходит в режиме видеоконференции.
По словам спикера, запланированное на начало 2021 года Всебелорусское народное собрание определит приоритетные направления развития республики, совершенствование госуправления и укрепления белорусской государственности. Вместе с тем, как отметил Андрейченко, есть достаточно оснований полагать, что "при любом развитии ситуации степень давления коллективного Запада на… Союзное государство не снизится".
"Одним из показательных тому примеров является обсуждаемый в конгрессе США так называемый акт о демократии и правах человека в Белоруссии от 2020 года. Помимо всего прочего, там прямо предусматриваются санкции и в отношении должностных лиц Союзного государства. Остается только сожалеть, что под благовидным предлогом защиты демократии продавливаются сугубо политические цели", - заявил спикер.
Андрейченко полагает, что самым достойным ответом на такого рода документы станет расширение сотрудничества по всему спектру союзного строительства - безопасности, экономики, культуре, решению визовых вопросов и социальной политике.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, они переместились с центральных улиц во дворы жилых домов.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 14:47Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Путин заявил, что вмешательство извне в ситуацию в Белоруссии налицо
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияВладимир АндрейченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Иркутской области при пожарах погибли три человека
08:23Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
08:23Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
Лента новостейМолния