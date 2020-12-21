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https://ria.ru/20201221/nalichnye-1590148826.html
Эксперт рассказал, в каком случае могут ограничить снятие наличных
Эксперт рассказал, в каком случае могут ограничить снятие наличных
Как правило, лимиты на снятие наличных устанавливаются непосредственно банками в рамках тарифного плана, по которому обслуживается карта. Чем ее статус выше,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T01:16
2020-12-21T01:16
алексей кричевский
наличные деньги
москва
экономика
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МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Как правило, лимиты на снятие наличных устанавливаются непосредственно банками в рамках тарифного плана, по которому обслуживается карта. Чем ее статус выше, тем больше денег можно снять, но и обслуживание карты дороже, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Повышение лимита возможно по просьбе клиента за отдельную комиссию. Кроме того, крупную сумму бумажных денег следует заказать за день до выдачи, она будет временно заморожена на счете. Также можно самостоятельно ограничить дополнительные карты, привязанные к счету, как в лимите трат, так и по снятию наличных, добавил он.Недавно Банк России рекомендовал банкам, выпускающим карты, ограничить суммы снятия наличных с карт на кассах магазинов. Это абсолютно верно и логично, считает эксперт. "Есть вероятность, что в небольших городах и поселениях, на которые распространяется такая услуга, магазины могут превратиться в банкоматы с "каруселями" из людей, за небольшой процент снимающих деньги для какой-либо организации или физлица", - пояснил он.Прочие ограничения могут быть наложены только в случае запросов со стороны государства. Поэтому не стоит воспринимать слухи об ограничениях на снятие наличных излишне остро – все лимиты устанавливаются в первую очередь тарифом банка, если гражданин не задействован в каких-то противозаконных схемах, заключил Кричевский
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алексей кричевский, наличные деньги, москва, экономика

Эксперт рассказал, в каком случае могут ограничить снятие наличных

01:16 21.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Как правило, лимиты на снятие наличных устанавливаются непосредственно банками в рамках тарифного плана, по которому обслуживается карта. Чем ее статус выше, тем больше денег можно снять, но и обслуживание карты дороже, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
"Ограничение суммы снятие наличных – это строго показатель взаимоотношений между банком и клиентом. Ограничения ставятся и на беспроцентное снятие в банкоматах других банков, и она также зависят от статуса клиента", - поясняет эксперт.
Повышение лимита возможно по просьбе клиента за отдельную комиссию. Кроме того, крупную сумму бумажных денег следует заказать за день до выдачи, она будет временно заморожена на счете. Также можно самостоятельно ограничить дополнительные карты, привязанные к счету, как в лимите трат, так и по снятию наличных, добавил он.
Недавно Банк России рекомендовал банкам, выпускающим карты, ограничить суммы снятия наличных с карт на кассах магазинов. Это абсолютно верно и логично, считает эксперт. "Есть вероятность, что в небольших городах и поселениях, на которые распространяется такая услуга, магазины могут превратиться в банкоматы с "каруселями" из людей, за небольшой процент снимающих деньги для какой-либо организации или физлица", - пояснил он.
Прочие ограничения могут быть наложены только в случае запросов со стороны государства. Поэтому не стоит воспринимать слухи об ограничениях на снятие наличных излишне остро – все лимиты устанавливаются в первую очередь тарифом банка, если гражданин не задействован в каких-то противозаконных схемах, заключил Кричевский
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Алексей Кричевскийналичные деньгиМоскваЭкономика
 
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