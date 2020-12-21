https://ria.ru/20201221/nagrazhdenie-1590246224.html

Нижегородцам вручили Почетные знаки губернатора за борьбу с коронавирусом

Нижегородцам вручили Почетные знаки губернатора за борьбу с коронавирусом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в понедельник вручил Почетные знаки главы региона за вклад в предотвращение коронавирусной инфекции 14... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T16:13

2020-12-21T16:13

2020-12-21T16:13

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в понедельник вручил Почетные знаки главы региона за вклад в предотвращение коронавирусной инфекции 14 нижегородцам, сообщает пресс-служба облправительства.Новая награда учреждена по инициативе губернатора Нижегородской области специально для тех, кто внес особый вклад в борьбу с пандемией."Первые Почетные знаки губернатора Нижегородской области "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции" 21 декабря получили 14 врачам и волонтерам. До конца года Почетным знаком будет отмечено в целом 100 нижегородцев – 90 медработников и 10 волонтеров", - говорится в сообщении.Глава региона заявил, что, подводя итоги года, благодарит тех, кто встал плечом к плечу на защиту людей, в первую очередь - медицинских работников. "Многие из них на посту, они продолжают бороться за жизнь нижегородцев. Мы получаем огромное количество благодарных отзывов от тех, кого они спасли. Почетный знак вручается тем, кто особенно отличился в борьбе с коронавирусом, - это волонтеры, медицинские работники и сотрудники специальных служб, которые помогают нам организовывать жизнь таким образом, чтобы вирус не имел ни малейшего шанса на победу", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Кроме того, 22 волонтера получили памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Как сообщил губернатор Нижегородской области, аналогичные награды получат еще 170 волонтеров. В целом добровольцы в период пандемии выполнили уже более 700 заявок на оказание помощи.Всего в Нижегородской области зафиксировано 64 804 случая заражения коронавирусной инфекцией, 57 794 человека выздоровели, 1486 пациентов скончались.

https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588617759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин