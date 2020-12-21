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Нижегородская область
https://ria.ru/20201221/nagrazhdenie-1590246224.html
Нижегородцам вручили Почетные знаки губернатора за борьбу с коронавирусом
Нижегородцам вручили Почетные знаки губернатора за борьбу с коронавирусом
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в понедельник вручил Почетные знаки главы региона за вклад в предотвращение коронавирусной инфекции 14... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:13
2020-12-21T16:13
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в понедельник вручил Почетные знаки главы региона за вклад в предотвращение коронавирусной инфекции 14 нижегородцам, сообщает пресс-служба облправительства.Новая награда учреждена по инициативе губернатора Нижегородской области специально для тех, кто внес особый вклад в борьбу с пандемией."Первые Почетные знаки губернатора Нижегородской области "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции" 21 декабря получили 14 врачам и волонтерам. До конца года Почетным знаком будет отмечено в целом 100 нижегородцев – 90 медработников и 10 волонтеров", - говорится в сообщении.Глава региона заявил, что, подводя итоги года, благодарит тех, кто встал плечом к плечу на защиту людей, в первую очередь - медицинских работников. "Многие из них на посту, они продолжают бороться за жизнь нижегородцев. Мы получаем огромное количество благодарных отзывов от тех, кого они спасли. Почетный знак вручается тем, кто особенно отличился в борьбе с коронавирусом, - это волонтеры, медицинские работники и сотрудники специальных служб, которые помогают нам организовывать жизнь таким образом, чтобы вирус не имел ни малейшего шанса на победу", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Кроме того, 22 волонтера получили памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Как сообщил губернатор Нижегородской области, аналогичные награды получат еще 170 волонтеров. В целом добровольцы в период пандемии выполнили уже более 700 заявок на оказание помощи.Всего в Нижегородской области зафиксировано 64 804 случая заражения коронавирусной инфекцией, 57 794 человека выздоровели, 1486 пациентов скончались.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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глеб никитин

Нижегородцам вручили Почетные знаки губернатора за борьбу с коронавирусом

16:13 21.12.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской областиНижегородцам вручили Почетные знаки губернатора за борьбу с коронавирусом
Нижегородцам вручили Почетные знаки губернатора за борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в понедельник вручил Почетные знаки главы региона за вклад в предотвращение коронавирусной инфекции 14 нижегородцам, сообщает пресс-служба облправительства.
Новая награда учреждена по инициативе губернатора Нижегородской области специально для тех, кто внес особый вклад в борьбу с пандемией.
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"Первые Почетные знаки губернатора Нижегородской области "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции" 21 декабря получили 14 врачам и волонтерам. До конца года Почетным знаком будет отмечено в целом 100 нижегородцев – 90 медработников и 10 волонтеров", - говорится в сообщении.
Глава региона заявил, что, подводя итоги года, благодарит тех, кто встал плечом к плечу на защиту людей, в первую очередь - медицинских работников. "Многие из них на посту, они продолжают бороться за жизнь нижегородцев. Мы получаем огромное количество благодарных отзывов от тех, кого они спасли. Почетный знак вручается тем, кто особенно отличился в борьбе с коронавирусом, - это волонтеры, медицинские работники и сотрудники специальных служб, которые помогают нам организовывать жизнь таким образом, чтобы вирус не имел ни малейшего шанса на победу", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской областиНижегородцам вручили Почетные знаки губернатора за борьбу с коронавирусом
Нижегородцам вручили Почетные знаки губернатора за борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородцам вручили Почетные знаки губернатора за борьбу с коронавирусом
Кроме того, 22 волонтера получили памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Как сообщил губернатор Нижегородской области, аналогичные награды получат еще 170 волонтеров. В целом добровольцы в период пандемии выполнили уже более 700 заявок на оказание помощи.
"Около 2000 волонтеров-нижегородцев с весны развозят лекарства, продукты пожилым, помогают жителям. Еще полторы тысячи волонтеров-медиков ежедневно трудятся, оказывая поддержку врачам. Они в очередной раз доказали, что в Нижегородской области живут люди, которые достойны славы своих предков, всегда готовые сплотиться, проявить отвагу и встать на защиту сограждан", - подчеркнул Никитин.
Всего в Нижегородской области зафиксировано 64 804 случая заражения коронавирусной инфекцией, 57 794 человека выздоровели, 1486 пациентов скончались.
 
Нижегородская областьГлеб Никитин
 
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