https://ria.ru/20201221/musulmane-1590203457.html
Мусульмане несут России единение, а не угрозу, уверен муфтий
Мусульмане несут России единение, а не угрозу, уверен муфтий
Мусульмане, которых в России насчитывается около 20 миллионов, несут стране не угрозу, а единство, заявил председатель Духовного собрания мусульман России... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:02
2020-12-21T13:02
2020-12-21T13:02
религия и мировоззрение
религия
владимир зорин
альбир крганов
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Мусульмане, которых в России насчитывается около 20 миллионов, несут стране не угрозу, а единство, заявил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России и Российская ассоциация защиты религиозной свободы представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации"."По разным экспертным мнениям, в России проживает до 20 миллионов мусульман. Мусульмане несут для России не угрозу, а сохранение единства и взаимопонимания – и это доказано временем", - сказал Крганов.Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным и межрелигиозным отношениям Владимир Зорин, в России чуть меньше 17 миллионов коренных мусульман, а "если добавить мигрантов", 70% из которых мусульмане, общая цифра в 20 миллионов, по его словам, верная."Главное – как мы интегрированы, как взаимодействуем с мусульманскими организациями, и тут мы пример для всего мира", - заключил Зорин.
https://ria.ru/20201218/musulmane-1589809270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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религия, владимир зорин, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Мусульмане, которых в России насчитывается около 20 миллионов, несут стране не угрозу, а единство, заявил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России и Российская ассоциация защиты религиозной свободы представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".
"По разным экспертным мнениям, в России проживает до 20 миллионов мусульман. Мусульмане несут для России не угрозу, а сохранение единства и взаимопонимания – и это доказано временем", - сказал Крганов.
Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным и межрелигиозным отношениям Владимир Зорин, в России чуть меньше 17 миллионов коренных мусульман, а "если добавить мигрантов", 70% из которых мусульмане, общая цифра в 20 миллионов, по его словам, верная.
"Главное – как мы интегрированы, как взаимодействуем с мусульманскими организациями, и тут мы пример для всего мира", - заключил Зорин.