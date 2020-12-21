https://ria.ru/20201221/musulmane-1590203457.html

Мусульмане несут России единение, а не угрозу, уверен муфтий

Мусульмане несут России единение, а не угрозу, уверен муфтий

Мусульмане, которых в России насчитывается около 20 миллионов, несут стране не угрозу, а единство, заявил председатель Духовного собрания мусульман России... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:02

2020-12-21T13:02

2020-12-21T13:02

религия и мировоззрение

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Мусульмане, которых в России насчитывается около 20 миллионов, несут стране не угрозу, а единство, заявил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России и Российская ассоциация защиты религиозной свободы представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации"."По разным экспертным мнениям, в России проживает до 20 миллионов мусульман. Мусульмане несут для России не угрозу, а сохранение единства и взаимопонимания – и это доказано временем", - сказал Крганов.Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным и межрелигиозным отношениям Владимир Зорин, в России чуть меньше 17 миллионов коренных мусульман, а "если добавить мигрантов", 70% из которых мусульмане, общая цифра в 20 миллионов, по его словам, верная."Главное – как мы интегрированы, как взаимодействуем с мусульманскими организациями, и тут мы пример для всего мира", - заключил Зорин.

https://ria.ru/20201218/musulmane-1589809270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, владимир зорин, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество