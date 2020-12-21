https://ria.ru/20201221/moskva-1590157258.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, атмосферное давление повысится до 758 миллиметров ртутного столба, сообщил... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T08:01

2020-12-21T08:01

2020-12-21T08:01

александр синенков

погода

москва

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, атмосферное давление повысится до 758 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве мы ожидаем облачную погоду без существенных осадков. Температура в столице повысится до плюс 1-3, по области от 0 до плюс 3", - сообщил Синенков.Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что почти на 10 единиц выше нормы.

https://ria.ru/20201217/pogoda-1589641805.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, общество