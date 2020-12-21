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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, атмосферное давление повысится до 758 миллиметров ртутного столба, сообщил... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T08:01
2020-12-21T08:01
александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, атмосферное давление повысится до 758 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве мы ожидаем облачную погоду без существенных осадков. Температура в столице повысится до плюс 1-3, по области от 0 до плюс 3", - сообщил Синенков.Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что почти на 10 единиц выше нормы.
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александр синенков, погода, москва, общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

08:01 21.12.2020
 
© РИА Новости / Павел БедняковАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, атмосферное давление повысится до 758 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве мы ожидаем облачную погоду без существенных осадков. Температура в столице повысится до плюс 1-3, по области от 0 до плюс 3", - сообщил Синенков.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что почти на 10 единиц выше нормы.
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Александр СиненковПогодаМоскваОбщество
 
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