https://ria.ru/20201221/minoborony-1590224791.html

Путин заявил, что у Минобороны нет второстепенных задач

Путин заявил, что у Минобороны нет второстепенных задач

У Министерства обороны РФ много задач, но нет ничего второстепенного, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:28

2020-12-21T14:28

2020-12-21T14:28

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У Министерства обороны РФ много задач, но нет ничего второстепенного, заявил президент РФ Владимир Путин."У военного ведомства очень много задач. И очень много направлений работы. Они все важны. Нет ничего второстепенного", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20201221/minoborony-1590223437.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, безопасность