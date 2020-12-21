https://ria.ru/20201221/minoborony-1590224791.html
Путин заявил, что у Минобороны нет второстепенных задач
Путин заявил, что у Минобороны нет второстепенных задач
У Министерства обороны РФ много задач, но нет ничего второстепенного, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:28
2020-12-21T14:28
2020-12-21T14:28
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590219590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35f515f124e16eabb60e3b43e2b16a9c.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У Министерства обороны РФ много задач, но нет ничего второстепенного, заявил президент РФ Владимир Путин."У военного ведомства очень много задач. И очень много направлений работы. Они все важны. Нет ничего второстепенного", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20201221/minoborony-1590223437.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590219590_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_7e6b03dd473b24e0c760477b6ebb68fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, безопасность