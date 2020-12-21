https://ria.ru/20201221/minoborony-1590223437.html
Путин оценил работу Минобороны во время пандемии
Путин оценил работу Минобороны во время пандемии
Министерство обороны РФ не допустило сбой на фоне пандемии ни в работе оборонно-промышленного комплекса, ни в рядах вооруженных сил, заявил президент России... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:24
2020-12-21T14:24
2020-12-21T14:35
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ не допустило сбой на фоне пандемии ни в работе оборонно-промышленного комплекса, ни в рядах вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны."Не допустили ни в ОПК сбоя, ни вспышки заболеваемости, ни в рядах вооруженных сил. И задачи все выполнили по подготовке войск, по выпуску необходимой техники предприятиями ОПК. Так же и по очень многим другим направлениям вашей работы", - подчеркнул Путин, говоря о работе Минобороны.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин