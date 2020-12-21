https://ria.ru/20201221/minoborony-1590223437.html

Путин оценил работу Минобороны во время пандемии

Путин оценил работу Минобороны во время пандемии

Министерство обороны РФ не допустило сбой на фоне пандемии ни в работе оборонно-промышленного комплекса, ни в рядах вооруженных сил, заявил президент России... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:24

2020-12-21T14:24

2020-12-21T14:35

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ не допустило сбой на фоне пандемии ни в работе оборонно-промышленного комплекса, ни в рядах вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны."Не допустили ни в ОПК сбоя, ни вспышки заболеваемости, ни в рядах вооруженных сил. И задачи все выполнили по подготовке войск, по выпуску необходимой техники предприятиями ОПК. Так же и по очень многим другим направлениям вашей работы", - подчеркнул Путин, говоря о работе Минобороны.

https://ria.ru/20201221/minoborony-1590224791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин