https://ria.ru/20201221/massandra-1590164220.html

Аксенов исключил сокращение штата "Массандры" после приватизации

Аксенов исключил сокращение штата "Массандры" после приватизации

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что права трудового коллектива "Массандры" после приватизации предприятия не будут ущемлены, никто из сотрудников уволен не РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T09:39

2020-12-21T09:39

2020-12-21T09:39

константин бахарев

массандра (концерн)

сергей аксенов (политик)

судак

госдума рф

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что права трудового коллектива "Массандры" после приватизации предприятия не будут ущемлены, никто из сотрудников уволен не будет, а земля под виноградники осталась в собственности республики.Принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" ранее приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей."Несмотря на то что само предприятие было продано, вся земля осталась в республиканской собственности. Это очень важный момент, поскольку собственник будет арендовать данную землю и параллельно с этим у республики остается полный контроль за правами, которые должны соблюдаться в отношении трудового коллектива. Мы договорились, что никто из сотрудников предприятия не будет уволен, а количество работающих увеличится", - написал Аксенов на своей странице в соцсети ВКонтакте.Он пообещал помощь инвестору со стороны правительства в отношении компенсаций на закладку новых виноградников и садов, добавив, что в ближайшее время собственник представит план развития предприятия.Уникальная коллекция вин и виноградники "Массандры" защищены законом РФ о виноградарстве и виноделии и не могут быть распроданы новым собственником предприятия, сказал ранее РИА Новости депутат Госдумы России, один из разработчиков закона Константин Бахарев. Депутат назвал приобретателя "Массандры" институциональным инвестором."Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.

https://ria.ru/20201215/aksenov-1589326146.html

https://ria.ru/20201214/massandra-1589111431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин бахарев, массандра (концерн), сергей аксенов (политик), судак, госдума рф, экономика