Аксенов исключил сокращение штата "Массандры" после приватизации
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что права трудового коллектива "Массандры" после приватизации предприятия не будут ущемлены, никто из сотрудников уволен не будет, а земля под виноградники осталась в собственности республики.
Принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" ранее приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей.
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"Несмотря на то что само предприятие было продано, вся земля осталась в республиканской собственности. Это очень важный момент, поскольку собственник будет арендовать данную землю и параллельно с этим у республики остается полный контроль за правами, которые должны соблюдаться в отношении трудового коллектива. Мы договорились, что никто из сотрудников предприятия не будет уволен, а количество работающих увеличится", - написал Аксенов на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Он пообещал помощь инвестору со стороны правительства в отношении компенсаций на закладку новых виноградников и садов, добавив, что в ближайшее время собственник представит план развития предприятия.
Уникальная коллекция вин и виноградники "Массандры" защищены законом РФ о виноградарстве и виноделии и не могут быть распроданы новым собственником предприятия, сказал ранее РИА Новости депутат Госдумы России, один из разработчиков закона Константин Бахарев. Депутат назвал приобретателя "Массандры" институциональным инвестором.
"Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.