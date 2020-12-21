https://ria.ru/20201221/lukashenko-1590244506.html

Лукашенко поручил пресекать действия во вред стране религиозных деятелей

Лукашенко поручил пресекать действия во вред стране религиозных деятелей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно "жесточайшим образом" пресекать деятельность тех, кто работает во вред государству, это касается и... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T16:01

2020-12-21T16:01

2020-12-21T16:01

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

александр лукашенко

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1920x0_80_0_0_f410c9d3d592b7dd84050d826bd7f05d.jpg

МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно "жесточайшим образом" пресекать деятельность тех, кто работает во вред государству, это касается и представителей религиозной сферы."Жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству. Их немного, но мы их должны видеть. В том числе и в религиозной среде", - поручил Лукашенко во время назначения в понедельник Александра Румака уполномоченным по делам религий и национальностей. Слова президента приводит агентство Белта."И православные, и католики - это наши люди, это преданные люди нашему государству. В том числе и католики, подчеркиваю. Каждый выбрал себе дорогу к храму. Поэтому к людям надо относиться с большим уважением и не нарушать религиозное чувство человека. Как только мы вмешиваемся в душу человеческую, мы обязательно раним человека в сердце. Из этого мы должны исходить", - подчеркнул Лукашенко.Он также обратил внимание на сложную обстановку в Белоруссии, в том числе в религиозной сфере. "Вы видите, что происходит в стране. Будем откровенны, отдельные руководители себя повели, мягко говоря, по антигосударственному. Я не беру людей, они отношения к этому не имеют. А именно, несколько там человек зарекомендовали себя не очень. Будем считать, что ошиблись. Но винить их и не видеть своих проблем и недостатков, - наверное, это не наш путь. Поэтому вам надо разобраться, в чем мы, государство, не доработали", - сказал президент, рассуждая о конфессиональной ситуации в стране.Ранее в понедельник президент спрогнозировал попытки разрушить межконфессиональный мир в республике, заявил, что нельзя этого допустить. В начале ноября Лукашенко, принимая верительные грамоты у апостольского нунция Анте Йозича, заявил, что рассчитывает на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе. Между тем еще до этого он акцентировал внимание на ситуации с главой Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии Тадеушем Кондрусевичем, заявив, что он "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным, из-за чего он не может вернуться домой из Польши. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.

https://ria.ru/20201217/lukashenko-1589693202.html

https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578035703.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, белоруссия