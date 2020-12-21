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В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
Министерство здравоохранения Хабаровского края опровергло информацию, распространенную в соцсетях, о якобы наступающем локдауне в регионе из-за пандемии... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T07:29
2020-12-21T07:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 21 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения Хабаровского края опровергло информацию, распространенную в соцсетях, о якобы наступающем локдауне в регионе из-за пандемии коронавируса.Ранее сообщалось, что минздрав считает, что регион вышел на плато по заражению COVID-19. С 19 декабря постановлением врио губернатора края Михаилом Дегтяревым в Хабаровском крае открываются театры и филармония, а также спортивные объекты с единовременной загрузкой зрительных залов не более 30%. Музеи работают по предварительной записи.Кроме того, как заявил Дегтярев в эфире телеканала "Губерния", ограничения для предприятий общепита в Хабаровском крае будут ослаблены в предновогодний период и на праздничные январские выходные дни.За последние сутки выявлено 340 новых случаев. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 31 334 человека, выздоровели 26 238 жителей региона, умерли 193. В Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 3318 коек (занято 78,78%), свободными остаются 704 места. Всего на лечении находятся 4903 человека, из них 42 тяжелых пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хабаровский край, общество

В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе

07:29 21.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид Хабаровска
Вид Хабаровска - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ХАБАРОВСК, 21 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения Хабаровского края опровергло информацию, распространенную в соцсетях, о якобы наступающем локдауне в регионе из-за пандемии коронавируса.

"Сегодня к нам в WhatsApp прилетело такое сообщение о якобы введении локдауна в Хабаровском крае. Оно рассылается массово, веерно, по группам в мессенджерах и соцсетях. Это самый настоящий фейк, где нет ни слова правды. Официально заявляем, что никаких новых ограничительных мер по коронавирусу в Хабаровском крае не вводится. Локдауна в регионе не будет", - сообщил минздрав региона в официальном аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось, что минздрав считает, что регион вышел на плато по заражению COVID-19. С 19 декабря постановлением врио губернатора края Михаилом Дегтяревым в Хабаровском крае открываются театры и филармония, а также спортивные объекты с единовременной загрузкой зрительных залов не более 30%. Музеи работают по предварительной записи.
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Кроме того, как заявил Дегтярев в эфире телеканала "Губерния", ограничения для предприятий общепита в Хабаровском крае будут ослаблены в предновогодний период и на праздничные январские выходные дни.
"Мы долго очень совещались. Начиная с 28 декабря, мы на час продлим время работы заведений общепита - до 24:00, а в новогоднюю ночь - до 01:00 – 02:00. Пропишем в постановлении до 11 января, а 11 января мы посмотрим на обстановку, может быть, так и оставим, не будем возвращаться к 23 часам. Надо дать возможность людям как-то отдохнуть, ощутить атмосферу праздника", - сказал Дегтярев.
За последние сутки выявлено 340 новых случаев. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 31 334 человека, выздоровели 26 238 жителей региона, умерли 193. В Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 3318 коек (занято 78,78%), свободными остаются 704 места. Всего на лечении находятся 4903 человека, из них 42 тяжелых пациента подключены к аппаратам ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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