В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
ХАБАРОВСК, 21 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения Хабаровского края опровергло информацию, распространенную в соцсетях, о якобы наступающем локдауне в регионе из-за пандемии коронавируса.
"Сегодня к нам в WhatsApp прилетело такое сообщение о якобы введении локдауна в Хабаровском крае. Оно рассылается массово, веерно, по группам в мессенджерах и соцсетях. Это самый настоящий фейк, где нет ни слова правды. Официально заявляем, что никаких новых ограничительных мер по коронавирусу в Хабаровском крае не вводится. Локдауна в регионе не будет", - сообщил минздрав региона в официальном аккаунте в Instagram.
Ранее сообщалось, что минздрав считает, что регион вышел на плато по заражению COVID-19. С 19 декабря постановлением врио губернатора края Михаилом Дегтяревым в Хабаровском крае открываются театры и филармония, а также спортивные объекты с единовременной загрузкой зрительных залов не более 30%. Музеи работают по предварительной записи.
Кроме того, как заявил Дегтярев в эфире телеканала "Губерния", ограничения для предприятий общепита в Хабаровском крае будут ослаблены в предновогодний период и на праздничные январские выходные дни.
"Мы долго очень совещались. Начиная с 28 декабря, мы на час продлим время работы заведений общепита - до 24:00, а в новогоднюю ночь - до 01:00 – 02:00. Пропишем в постановлении до 11 января, а 11 января мы посмотрим на обстановку, может быть, так и оставим, не будем возвращаться к 23 часам. Надо дать возможность людям как-то отдохнуть, ощутить атмосферу праздника", - сказал Дегтярев.
За последние сутки выявлено 340 новых случаев. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 31 334 человека, выздоровели 26 238 жителей региона, умерли 193. В Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 3318 коек (занято 78,78%), свободными остаются 704 места. Всего на лечении находятся 4903 человека, из них 42 тяжелых пациента подключены к аппаратам ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.