https://ria.ru/20201221/lokdaun-1590156086.html

В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе

В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе

Министерство здравоохранения Хабаровского края опровергло информацию, распространенную в соцсетях, о якобы наступающем локдауне в регионе из-за пандемии... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T07:29

2020-12-21T07:29

2020-12-21T07:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 21 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения Хабаровского края опровергло информацию, распространенную в соцсетях, о якобы наступающем локдауне в регионе из-за пандемии коронавируса.Ранее сообщалось, что минздрав считает, что регион вышел на плато по заражению COVID-19. С 19 декабря постановлением врио губернатора края Михаилом Дегтяревым в Хабаровском крае открываются театры и филармония, а также спортивные объекты с единовременной загрузкой зрительных залов не более 30%. Музеи работают по предварительной записи.Кроме того, как заявил Дегтярев в эфире телеканала "Губерния", ограничения для предприятий общепита в Хабаровском крае будут ослаблены в предновогодний период и на праздничные январские выходные дни.За последние сутки выявлено 340 новых случаев. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 31 334 человека, выздоровели 26 238 жителей региона, умерли 193. В Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 3318 коек (занято 78,78%), свободными остаются 704 места. Всего на лечении находятся 4903 человека, из них 42 тяжелых пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хабаровский край, общество