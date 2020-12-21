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https://ria.ru/20201221/levitin-1590238042.html
Левитин сохранил пост секретаря Госсовета
Левитин сохранил пост секретаря Госсовета
Секретарем Госсовета РФ остался помощник президента Игорь Левитин, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:31
2020-12-21T16:29
россия
игорь левитин
политика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Секретарем Госсовета РФ остался помощник президента Игорь Левитин, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю: утвердить прилагаемое положение о рабочих органах Государственного совета Российской Федерации и Секретаре Государственного совета Российской Федерации. Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Левитина И.Е.", - говорится в документе.Согласно указу, в Госсовете РФ созданы 18 комиссий: по направлениям "Государственное и муниципальное управление", "Здравоохранение", "Инвестиции", "Коммуникации, связь, цифровая экономика", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство", "Молодежная политика", "Наука", "Образование", "Промышленность", "Сельское хозяйство", "Социальная политика", "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда", "Транспорт", "Туризм, физическая культура и спорт", "Экология и природные ресурсы", "Экономика и финансы", "Энергетика".Левитин - бывший глава Минтранса РФ (2004-2012 годы), сейчас в должности помощника главы государства курирует транспортную отрасль.
https://ria.ru/20201221/gossovet-1590240292.html
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россия, игорь левитин, политика

Левитин сохранил пост секретаря Госсовета

15:31 21.12.2020 (обновлено: 16:29 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Игорь Левитин
Помощник президента РФ Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Секретарем Госсовета РФ остался помощник президента Игорь Левитин, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю: утвердить прилагаемое положение о рабочих органах Государственного совета Российской Федерации и Секретаре Государственного совета Российской Федерации. Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Левитина И.Е.", - говорится в документе.
Помощник президента РФ Игорь Левитин на международном форуме Транспорт России - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 15:41
Секретарь нового Госсовета рассказал о его отличиях
Согласно указу, в Госсовете РФ созданы 18 комиссий: по направлениям "Государственное и муниципальное управление", "Здравоохранение", "Инвестиции", "Коммуникации, связь, цифровая экономика", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство", "Молодежная политика", "Наука", "Образование", "Промышленность", "Сельское хозяйство", "Социальная политика", "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда", "Транспорт", "Туризм, физическая культура и спорт", "Экология и природные ресурсы", "Экономика и финансы", "Энергетика".
Левитин - бывший глава Минтранса РФ (2004-2012 годы), сейчас в должности помощника главы государства курирует транспортную отрасль.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 15:36
Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению
 
РоссияИгорь ЛевитинПолитика
 
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