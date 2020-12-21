https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590259180.html
Грачевский рассказал, каким человеком был Курляндский
Грачевский рассказал, каким человеком был Курляндский
Писатель Александр Курляндский был очень скромным человеком, он не любил публичность, уединялся и сочинял добрейшие трогательные истории для мультфильмов,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:17
2020-12-21T17:17
2020-12-21T17:17
культура
борис грачевский
александр курляндский
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Писатель Александр Курляндский был очень скромным человеком, он не любил публичность, уединялся и сочинял добрейшие трогательные истории для мультфильмов, которые в советские времена знали все, его произведения останутся с нами навсегда, сказал РИА Новости худрук журнала "Ералаш" Борис Грачевский.Писатель и сценарист, один из создателей мультсериала "Ну, погоди!", автор "Возвращения блудного попугая" Александр Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни."Ушел из жизни удивительный человек. Пока он был, никто как-то и не обращал внимания, был и был. В 70-е годы вся страна поклонялась тому, что он сочинял со своими соавторами. Все великие "Ну, погоди!" вышли из-под его пера, замечательные мультфильмы про попугая Кешу и великолепного Гошу, сценаристом которых он был. Он написал несколько замечательных смешных сценариев для журнала "Ералаш", а также огромное количество сценариев к журналу "Фитиль". Он был очень скромный человек, тихий, старался быть один, не любил публичность, он уединялся и сочинял добрейшие трогательные истории", - рассказал Грачевский.Он отметил, что Курляндский писал не только для детей, но и юмористические рассказы для взрослых."Он ушел, но навсегда с нами остались его замечательные работы, те, кто знакомы с его творчеством, всегда будут помнить этого замечательного советского и российского писателя и просто хорошего человека", - сказал худрук журнала "Ералаш".
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борис грачевский, александр курляндский, общество
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Писатель Александр Курляндский
был очень скромным человеком, он не любил публичность, уединялся и сочинял добрейшие трогательные истории для мультфильмов, которые в советские времена знали все, его произведения останутся с нами навсегда, сказал РИА Новости худрук журнала "Ералаш" Борис Грачевский
.
Писатель и сценарист, один из создателей мультсериала "Ну, погоди!", автор "Возвращения блудного попугая" Александр Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
"Ушел из жизни удивительный человек. Пока он был, никто как-то и не обращал внимания, был и был. В 70-е годы вся страна поклонялась тому, что он сочинял со своими соавторами. Все великие "Ну, погоди!" вышли из-под его пера, замечательные мультфильмы про попугая Кешу и великолепного Гошу, сценаристом которых он был. Он написал несколько замечательных смешных сценариев для журнала "Ералаш", а также огромное количество сценариев к журналу "Фитиль". Он был очень скромный человек, тихий, старался быть один, не любил публичность, он уединялся и сочинял добрейшие трогательные истории", - рассказал Грачевский.
Он отметил, что Курляндский писал не только для детей, но и юмористические рассказы для взрослых.
"Он ушел, но навсегда с нами остались его замечательные работы, те, кто знакомы с его творчеством, всегда будут помнить этого замечательного советского и российского писателя и просто хорошего человека", - сказал худрук журнала "Ералаш".