https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590250362.html
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Курляндского
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Курляндского
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной писателя, сценариста, заслуженного деятеля искусств России Александра Курляндского,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:30
2020-12-21T16:30
2020-12-21T16:30
культура
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александр курляндский
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной писателя, сценариста, заслуженного деятеля искусств России Александра Курляндского, сообщается на официальном сайте мэра столицы.Курляндский скончался в Москве после продолжительной болезни на 83-м году жизни."Ушел из жизни талантливый писатель, драматург и сценарист, подаривший много радости и любви самой взыскательной аудитории - детям. На добрых и веселых мультфильмах, созданных Александром Ефимовичем Курляндским, выросло несколько поколений зрителей. А выпуски "Ну, погоди!" стали классикой отечественной анимации на все времена. Светлая память об Александре Ефимовиче Курляндском навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и многочисленных поклонников", - говорится в телеграмме мэра.Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. В 1960 году окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева, работал прорабом на стройках. С 1965 года - литератор. Печатался в "Литературной газете", "Юности", "Неделе" и других изданиях. Писал для эстрады, телевидения и радио. В 1967 году дебютировал как сценарист в одном из фильмов киноальманаха "Фитиль".С 1968 года Александр Курляндский совместно с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым писал сценарий к мультсериалу "Ну, погоди!", принесший ему наибольшую известность.По сценариям Курляндского было снято более 40 мультипликационных фильмов, среди которых "Только для взрослых" (1971), "Спасибо, аист!" (1978), "Баба-яга против" (1980), "Великолепный Гоша" (1981), "Встречайте бабушку" (1984), "Возвращение блудного попугая" (1984) и другие.Творческие заслуги Александра Курляндского отмечены рядом наград, в том числе премиями на международных фестивалях.В 1988 году Александр Курляндский был удостоен Государственной премии СССР, а в 2007 году получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590203779.html
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россия, александр курляндский, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
выразил соболезнования в связи с кончиной писателя, сценариста, заслуженного деятеля искусств России Александра Курляндского
, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Курляндский скончался в Москве после продолжительной болезни на 83-м году жизни.
"Ушел из жизни талантливый писатель, драматург и сценарист, подаривший много радости и любви самой взыскательной аудитории - детям. На добрых и веселых мультфильмах, созданных Александром Ефимовичем Курляндским, выросло несколько поколений зрителей. А выпуски "Ну, погоди!" стали классикой отечественной анимации на все времена. Светлая память об Александре Ефимовиче Курляндском навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и многочисленных поклонников", - говорится в телеграмме мэра.
Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. В 1960 году окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева, работал прорабом на стройках. С 1965 года - литератор. Печатался в "Литературной газете", "Юности", "Неделе" и других изданиях. Писал для эстрады, телевидения и радио. В 1967 году дебютировал как сценарист в одном из фильмов киноальманаха "Фитиль".
С 1968 года Александр Курляндский совместно с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым писал сценарий к мультсериалу "Ну, погоди!", принесший ему наибольшую известность.
По сценариям Курляндского было снято более 40 мультипликационных фильмов, среди которых "Только для взрослых" (1971), "Спасибо, аист!" (1978), "Баба-яга против" (1980), "Великолепный Гоша" (1981), "Встречайте бабушку" (1984), "Возвращение блудного попугая" (1984) и другие.
Творческие заслуги Александра Курляндского отмечены рядом наград, в том числе премиями на международных фестивалях.
В 1988 году Александр Курляндский был удостоен Государственной премии СССР
, а в 2007 году получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации
.