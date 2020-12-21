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Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год

Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год

Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона Кремлевских курантов, ждать окончания 12 ударов не стоит, рассказал РИА Новости звонарь Московского... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T08:06

2020-12-21T08:06

2020-12-21T08:06

новый год—2021

московский кремль

храм христа спасителя

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона Кремлевских курантов, ждать окончания 12 ударов не стоит, рассказал РИА Новости звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.Некоторые российские семьи начинают отмечать Новый год лишь после 12 ударов большого колокола и не все знают, что с ними проходит первая минута."Не знаю откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа - это удар большого колокола", - пояснил он.Однако, по его словам, Новый год наступает чуть раньше. "С первым звуком, который вы можете услышать – самый маленький колокол. Самый первый звук пошел, значит 00.00", - рассказал Мишуровский.

https://ria.ru/20201218/podarki-1589829102.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский кремль, храм христа спасителя, общество