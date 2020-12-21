Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201221/kuranty-1590157475.html
Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона Кремлевских курантов, ждать окончания 12 ударов не стоит, рассказал РИА Новости звонарь Московского... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T08:06
2020-12-21T08:06
новый год—2021
московский кремль
храм христа спасителя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156292/10/1562921069_0:227:3158:2003_1920x0_80_0_0_a908ac1b979de11e0baef7dad9970ad8.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона Кремлевских курантов, ждать окончания 12 ударов не стоит, рассказал РИА Новости звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.Некоторые российские семьи начинают отмечать Новый год лишь после 12 ударов большого колокола и не все знают, что с ними проходит первая минута."Не знаю откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа - это удар большого колокола", - пояснил он.Однако, по его словам, Новый год наступает чуть раньше. "С первым звуком, который вы можете услышать – самый маленький колокол. Самый первый звук пошел, значит 00.00", - рассказал Мишуровский.
https://ria.ru/20201218/podarki-1589829102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156292/10/1562921069_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_ff4ab48c00eefe63cfe2e93444820398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский кремль, храм христа спасителя, общество

Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год

08:06 21.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПразднование Нового года в Москве
Празднование Нового года в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона Кремлевских курантов, ждать окончания 12 ударов не стоит, рассказал РИА Новости звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.
Некоторые российские семьи начинают отмечать Новый год лишь после 12 ударов большого колокола и не все знают, что с ними проходит первая минута.
"Не знаю откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа - это удар большого колокола", - пояснил он.
Однако, по его словам, Новый год наступает чуть раньше. "С первым звуком, который вы можете услышать – самый маленький колокол. Самый первый звук пошел, значит 00.00", - рассказал Мишуровский.
Девушка с новогодним подарком - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 06:40Новый год—2021
Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
 
Новый год—2021Московский КремльХрам Христа СпасителяОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
08:23Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
05:58Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции
Лента новостейМолния