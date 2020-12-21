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Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона Кремлевских курантов, ждать окончания 12 ударов не стоит, рассказал РИА Новости звонарь Московского... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T08:06
2020-12-21T08:06
2020-12-21T08:06
новый год—2021
московский кремль
храм христа спасителя
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона Кремлевских курантов, ждать окончания 12 ударов не стоит, рассказал РИА Новости звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.Некоторые российские семьи начинают отмечать Новый год лишь после 12 ударов большого колокола и не все знают, что с ними проходит первая минута."Не знаю откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа - это удар большого колокола", - пояснил он.Однако, по его словам, Новый год наступает чуть раньше. "С первым звуком, который вы можете услышать – самый маленький колокол. Самый первый звук пошел, значит 00.00", - рассказал Мишуровский.
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московский кремль, храм христа спасителя, общество
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона Кремлевских курантов, ждать окончания 12 ударов не стоит, рассказал РИА Новости звонарь Московского Кремля
и храма Христа Спасителя
Константин Мишуровский.
Некоторые российские семьи начинают отмечать Новый год лишь после 12 ударов большого колокола и не все знают, что с ними проходит первая минута.
"Не знаю откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа - это удар большого колокола", - пояснил он.
Однако, по его словам, Новый год наступает чуть раньше. "С первым звуком, который вы можете услышать – самый маленький колокол. Самый первый звук пошел, значит 00.00", - рассказал Мишуровский.