https://ria.ru/20201221/krazha-1590155656.html

В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака

В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака

Заведующему складом коммерческой организации в Хабаровске грозит до 10 лет колонии по обвинению в хищении табачных изделий на сумму 17 миллионов рублей,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T07:17

2020-12-21T07:17

2020-12-21T07:17

хабаровск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 21 дек — РИА Новости. Заведующему складом коммерческой организации в Хабаровске грозит до 10 лет колонии по обвинению в хищении табачных изделий на сумму 17 миллионов рублей, сообщает в понедельник управление МВД России по Хабаровскому краю.Следствием установлено, что с ноября 2015 по август 2019 года обвиняемый, ранее не судимый 59-летний мужчина, работал завскладом в коммерческой организации, занимающейся поставками и реализацией табачной продукции на территории Дальнего Востока. Несколько лет он, по версии следствия, крал сигареты небольшими партиями. Блоки вывозил на своем личном авто и продавал.Похищенные партии сигарет злоумышленник реализовывал торговым агентам по стоимости в разы ниже рыночной. В результате проведённой ревизии должностные лица выявили недостачу на сумму свыше 17 миллионов рублей, уточнили в МВД.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20201215/dengi-1589298590.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, происшествия