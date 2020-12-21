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В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
Заведующему складом коммерческой организации в Хабаровске грозит до 10 лет колонии по обвинению в хищении табачных изделий на сумму 17 миллионов рублей,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T07:17
2020-12-21T07:17
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 21 дек — РИА Новости. Заведующему складом коммерческой организации в Хабаровске грозит до 10 лет колонии по обвинению в хищении табачных изделий на сумму 17 миллионов рублей, сообщает в понедельник управление МВД России по Хабаровскому краю.Следствием установлено, что с ноября 2015 по август 2019 года обвиняемый, ранее не судимый 59-летний мужчина, работал завскладом в коммерческой организации, занимающейся поставками и реализацией табачной продукции на территории Дальнего Востока. Несколько лет он, по версии следствия, крал сигареты небольшими партиями. Блоки вывозил на своем личном авто и продавал.Похищенные партии сигарет злоумышленник реализовывал торговым агентам по стоимости в разы ниже рыночной. В результате проведённой ревизии должностные лица выявили недостачу на сумму свыше 17 миллионов рублей, уточнили в МВД.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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хабаровск, происшествия

В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака

07:17 21.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 21 дек — РИА Новости. Заведующему складом коммерческой организации в Хабаровске грозит до 10 лет колонии по обвинению в хищении табачных изделий на сумму 17 миллионов рублей, сообщает в понедельник управление МВД России по Хабаровскому краю.
Следствием установлено, что с ноября 2015 по август 2019 года обвиняемый, ранее не судимый 59-летний мужчина, работал завскладом в коммерческой организации, занимающейся поставками и реализацией табачной продукции на территории Дальнего Востока. Несколько лет он, по версии следствия, крал сигареты небольшими партиями. Блоки вывозил на своем личном авто и продавал.
Похищенные партии сигарет злоумышленник реализовывал торговым агентам по стоимости в разы ниже рыночной. В результате проведённой ревизии должностные лица выявили недостачу на сумму свыше 17 миллионов рублей, уточнили в МВД.
"В Хабаровске окончено расследование уголовного дела в отношении заведующего складом, обвиняемого в присвоении и краже табачной продукции. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет", - сообщает ведомство.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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