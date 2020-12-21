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https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590276328.html
В Эстонии заявили о нехватке денег на испытания лекарства от коронавируса
В Эстонии заявили о нехватке денег на испытания лекарства от коронавируса
Эстонское предприятие Icosagen создало эффективное лекарство от коронавируса, которое успешно прошло испытания на животных, однако на вторую фазу, то есть... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:44
2020-12-21T18:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 дек - РИА Новости. Эстонское предприятие Icosagen создало эффективное лекарство от коронавируса, которое успешно прошло испытания на животных, однако на вторую фазу, то есть клинические испытания на людях, у фирмы нет денег, сообщил в понедельник владелец предприятия, биомедицинский технолог, академик Март Устав.По словам ученого, коронавирус постоянно мутирует, и общественность встревожена распространяющимся в Великобритании новым штаммом. Разработчики эстонского лекарства разделяют эту тревогу, но отмечают, что одним из компонентов препарата являются взятые у одного тартуского пациента антитела, которые, по мнению Устава, способны одолеть большинство известных мутаций."Существует лишь одна теоретическая мутация, которую невозможно подавить. Все остальные лекарство подавляет", - заявил Устав порталу эстонского телерадиовещания ERR.Академик отметил, что настоящие препятствия появляются на стадии испытаний на людях, поскольку на них нет денег. "Сумма в 10 миллионов евро для проведения второй фазы, то есть клинических исследований, нам не по карману", - констатировал Устав.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, эстония

В Эстонии заявили о нехватке денег на испытания лекарства от коронавируса

18:44 21.12.2020
 
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 дек - РИА Новости. Эстонское предприятие Icosagen создало эффективное лекарство от коронавируса, которое успешно прошло испытания на животных, однако на вторую фазу, то есть клинические испытания на людях, у фирмы нет денег, сообщил в понедельник владелец предприятия, биомедицинский технолог, академик Март Устав.
По словам ученого, коронавирус постоянно мутирует, и общественность встревожена распространяющимся в Великобритании новым штаммом. Разработчики эстонского лекарства разделяют эту тревогу, но отмечают, что одним из компонентов препарата являются взятые у одного тартуского пациента антитела, которые, по мнению Устава, способны одолеть большинство известных мутаций.
"Существует лишь одна теоретическая мутация, которую невозможно подавить. Все остальные лекарство подавляет", - заявил Устав порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Академик отметил, что настоящие препятствия появляются на стадии испытаний на людях, поскольку на них нет денег. "Сумма в 10 миллионов евро для проведения второй фазы, то есть клинических исследований, нам не по карману", - констатировал Устав.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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