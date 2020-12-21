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Путин оценил методики лечения коронавируса в Минобороны
Путин оценил методики лечения коронавируса в Минобороны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:25
2020-12-21T14:25
2020-12-21T14:39
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и методики их лечения порой даже лучше, чем на "гражданке"."Взять хотя бы участие Минобороны в борьбе с пандемией... Действительно, хорошо медики отработали. Чувство гордости возникает за них. И организация хорошая, и методики хорошие, протоколы правильные, подчас даже поэффективнее, чем в гражданской сфере", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.
РИА Новости
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здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, общество