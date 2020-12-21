https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590223965.html

Путин оценил методики лечения коронавируса в Минобороны

Путин оценил методики лечения коронавируса в Минобороны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:25

2020-12-21T14:25

2020-12-21T14:39

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и методики их лечения порой даже лучше, чем на "гражданке"."Взять хотя бы участие Минобороны в борьбе с пандемией... Действительно, хорошо медики отработали. Чувство гордости возникает за них. И организация хорошая, и методики хорошие, протоколы правильные, подчас даже поэффективнее, чем в гражданской сфере", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, общество