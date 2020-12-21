Макрон призвал удвоить бдительность из-за ситуации с COVID-19
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал удвоить бдительность в отношении ситуации с COVID-19, учитывая появление новой мутации вируса в Великобритании.
"Мы должны быть очень бдительными", - сказал Макрон, выступая на совете министров в онлайн-формате. Его цитирует телеканал BFMTV. Он упомянул "проблемную мутацию вируса", имея в виду новый штамп, выявленный в Великобритании.
"Все это показывает сложность вируса, его агрессивность, осмелюсь сказать, его изобретательность и смирение, которое у нас должно быть", - отметил президент Франции.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Ряд стран, в том числе Франция, объявили о приостановке транспортного сообщения из Великобритании.
Семнадцатого декабря стало известно, что Макрон заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию, которую проходит в резиденции Lanterne в Версале, и работает удаленно.
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