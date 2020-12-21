https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590203205.html

Макрон призвал удвоить бдительность из-за ситуации с COVID-19

Макрон призвал удвоить бдительность из-за ситуации с COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал удвоить бдительность в отношении ситуации с COVID-19, учитывая появление новой мутации вируса в Великобритании. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:01

2020-12-21T13:01

2020-12-21T13:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

здоровье - общество

великобритания

франция

в мире

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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал удвоить бдительность в отношении ситуации с COVID-19, учитывая появление новой мутации вируса в Великобритании."Мы должны быть очень бдительными", - сказал Макрон, выступая на совете министров в онлайн-формате. Его цитирует телеканал BFMTV. Он упомянул "проблемную мутацию вируса", имея в виду новый штамп, выявленный в Великобритании.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Ряд стран, в том числе Франция, объявили о приостановке транспортного сообщения из Великобритании.Семнадцатого декабря стало известно, что Макрон заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию, которую проходит в резиденции Lanterne в Версале, и работает удаленно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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великобритания

франция

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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, здоровье - общество, великобритания, франция, в мире