https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590184502.html

Гинцбург рассказал, что привил от COVID-19 четырнадцатилетнюю внучку

Гинцбург рассказал, что привил от COVID-19 четырнадцатилетнюю внучку

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что привил от коронавируса четырнадцатилетнюю внучку. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:35

2020-12-21T11:35

2020-12-21T11:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что привил от коронавируса четырнадцатилетнюю внучку."До 18 население у нас называется дети, хотя в 14-15 и 16 лет они, как моя внучка, она, соответственно, весом в свою маму... В 14 лет я ее провакцинировал", - сказал Гинцбург в фильме "Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса", опубликованного на YouTube.На данный момент использование вакцины разрешено для людей от 18 до 60 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество