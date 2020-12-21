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Гинцбург рассказал, что привил от COVID-19 четырнадцатилетнюю внучку
Гинцбург рассказал, что привил от COVID-19 четырнадцатилетнюю внучку
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что привил от коронавируса четырнадцатилетнюю внучку. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:35
2020-12-21T11:35
2020-12-21T11:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что привил от коронавируса четырнадцатилетнюю внучку."До 18 население у нас называется дети, хотя в 14-15 и 16 лет они, как моя внучка, она, соответственно, весом в свою маму... В 14 лет я ее провакцинировал", - сказал Гинцбург в фильме "Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса", опубликованного на YouTube.На данный момент использование вакцины разрешено для людей от 18 до 60 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество