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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Ненецком автономном округе (0,3%), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:04
2020-12-21T11:04
2020-12-21T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
новосибирская область
республика тыва
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Ненецком автономном округе (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Ненецкий автономный округ 0,3%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, новосибирская область, республика тыва