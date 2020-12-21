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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590152818.html
Нидерланды запретили въезд пассажиров из Великобритании
Нидерланды запретили въезд пассажиров из Великобритании
Власти Нидерландов с воскресенья ввели запрет на въезд пассажиров из Великобритании из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T05:05
2020-12-21T05:05
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Власти Нидерландов с воскресенья ввели запрет на въезд пассажиров из Великобритании из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса, сообщила пресс-служба МИД страны.Запрет на авиарейсы из Великобритании будет действовать до 1 января 2021 года, уточняется на сайте правительства. Власти добавляют, что ограничение на въезд из Соединенного Королевства на водном транспорте также действует для граждан Нидерландов. При этом новые меры не распространяется на грузовые перевозки.В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Кроме ряда европейских стран уже перестали принимать рейсы из Великобритании Турция и Израиль. Саудовская Аравия решила закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, нидерланды, в мире

Нидерланды запретили въезд пассажиров из Великобритании

05:05 21.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНидерланды
Нидерланды - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Власти Нидерландов с воскресенья ввели запрет на въезд пассажиров из Великобритании из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса, сообщила пресс-служба МИД страны.
"С 20 декабря 2020 года паромы, перевозящие пассажиров из Великобритании, не могут заходить в порты Нидерландов. Пассажирские рейсы из Великобритании в Нидерланды запрещены", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.
Запрет на авиарейсы из Великобритании будет действовать до 1 января 2021 года, уточняется на сайте правительства. Власти добавляют, что ограничение на въезд из Соединенного Королевства на водном транспорте также действует для граждан Нидерландов. При этом новые меры не распространяется на грузовые перевозки.
В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Кроме ряда европейских стран уже перестали принимать рейсы из Великобритании Турция и Израиль. Саудовская Аравия решила закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ВеликобританияНидерландыВ мире
 
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