Нидерланды запретили въезд пассажиров из Великобритании
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Власти Нидерландов с воскресенья ввели запрет на въезд пассажиров из Великобритании из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса, сообщила пресс-служба МИД страны.
"С 20 декабря 2020 года паромы, перевозящие пассажиров из Великобритании, не могут заходить в порты Нидерландов. Пассажирские рейсы из Великобритании в Нидерланды запрещены", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.
Запрет на авиарейсы из Великобритании будет действовать до 1 января 2021 года, уточняется на сайте правительства. Власти добавляют, что ограничение на въезд из Соединенного Королевства на водном транспорте также действует для граждан Нидерландов. При этом новые меры не распространяется на грузовые перевозки.
В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Кроме ряда европейских стран уже перестали принимать рейсы из Великобритании Турция и Израиль. Саудовская Аравия решила закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы.
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