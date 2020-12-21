https://ria.ru/20201221/konkurs-1590276458.html
На конкурс социальных проектов 2020 года подали почти две тысячи заявок
На конкурс социальных проектов 2020 года подали почти две тысячи заявок
На конкурс "Лучший социальный проект года - 2020", региональный этап которого завершился в понедельник, было представлено 1930 заявок - на 17% больше, чем в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:57
2020-12-21T18:57
2020-12-21T18:57
алексей комиссаров
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. На конкурс "Лучший социальный проект года - 2020", региональный этап которого завершился в понедельник, было представлено 1930 заявок - на 17% больше, чем в прошлом году, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Конкурс, призванный выявить лучшие практики решения социальных проблем через реализацию проектов социальных предпринимателей, проводится Российским государственным социальным университетом (РГСУ) и АНО "Россия – страна возможностей" при поддержке Минэкономразвития РФ."Региональные этапы конкурса проходили с сентября текущего года во всех субъектах страны. Несмотря на пандемию, в 2020 году было представлено рекордное количество проектов – 1930, по сравнению с прошлым годом количество заявок выросло на 17%. Наибольшее количество заявок поступило из Приволжского федерального округа (421 проект), Северо-Западного федерального округа (346 проектов), Центрального федерального округа (341 проект)", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.При оценке проектов учитывались их актуальность, социальный эффект, экономический потенциал и устойчивость, инновационность и информационная открытость. Участие в конкурсе принимали представители субъектов МСП, НКО, а также самозанятые граждане.
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алексей комиссаров, общество
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости
. На конкурс "Лучший социальный проект года - 2020", региональный этап которого завершился в понедельник, было представлено 1930 заявок - на 17% больше, чем в прошлом году, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров
.
Конкурс, призванный выявить лучшие практики решения социальных проблем через реализацию проектов социальных предпринимателей, проводится Российским государственным социальным университетом (РГСУ) и АНО "Россия – страна возможностей" при поддержке Минэкономразвития РФ.
"Региональные этапы конкурса проходили с сентября текущего года во всех субъектах страны. Несмотря на пандемию, в 2020 году было представлено рекордное количество проектов – 1930, по сравнению с прошлым годом количество заявок выросло на 17%. Наибольшее количество заявок поступило из Приволжского федерального округа (421 проект), Северо-Западного федерального округа (346 проектов), Центрального федерального округа (341 проект)", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.
При оценке проектов учитывались их актуальность, социальный эффект, экономический потенциал и устойчивость, инновационность и информационная открытость. Участие в конкурсе принимали представители субъектов МСП, НКО, а также самозанятые граждане.
"В рамках конкурса мы не только определяем лучшие практики решения социальных проблем, но и формируем сообщество социальных предпринимателей, экспертов, представителей власти. Сегодня нас уже более пяти с половиной тысяч! Каждый участник конкурса решает конкретные социальные вопросы, а это десятки, а иногда сотни и тысячи людей, получающие необходимую социальную помощь. Мы гордимся, что благодаря конкурсу мы не только помогаем социальным предпринимателям, но и можем содействовать формированию государственной политике в части развития нового сектора экономики", – цитируются в сообщении слова руководителя оргкомитета конкурса, директора Центра развития социального предпринимательства РГСУ Дениса Богатова.