https://ria.ru/20201221/konkurs-1590276458.html

На конкурс социальных проектов 2020 года подали почти две тысячи заявок

На конкурс социальных проектов 2020 года подали почти две тысячи заявок

На конкурс "Лучший социальный проект года - 2020", региональный этап которого завершился в понедельник, было представлено 1930 заявок - на 17% больше, чем в... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:57

2020-12-21T18:57

2020-12-21T18:57

алексей комиссаров

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590278138_0:31:838:502_1920x0_80_0_0_f64a8fb7a2df25d2fa38ac4738add469.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. На конкурс "Лучший социальный проект года - 2020", региональный этап которого завершился в понедельник, было представлено 1930 заявок - на 17% больше, чем в прошлом году, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Конкурс, призванный выявить лучшие практики решения социальных проблем через реализацию проектов социальных предпринимателей, проводится Российским государственным социальным университетом (РГСУ) и АНО "Россия – страна возможностей" при поддержке Минэкономразвития РФ."Региональные этапы конкурса проходили с сентября текущего года во всех субъектах страны. Несмотря на пандемию, в 2020 году было представлено рекордное количество проектов – 1930, по сравнению с прошлым годом количество заявок выросло на 17%. Наибольшее количество заявок поступило из Приволжского федерального округа (421 проект), Северо-Западного федерального округа (346 проектов), Центрального федерального округа (341 проект)", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.При оценке проектов учитывались их актуальность, социальный эффект, экономический потенциал и устойчивость, инновационность и информационная открытость. Участие в конкурсе принимали представители субъектов МСП, НКО, а также самозанятые граждане.

https://ria.ru/20191211/1562250520.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей комиссаров, общество