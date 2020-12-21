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https://ria.ru/20201221/kinokritiki-1590205025.html
Российские кинокритики назвали лучшие отечественные сериалы 2020 года
Российские кинокритики назвали лучшие отечественные сериалы 2020 года
Ведущие российские кино- и телекритики приняли участие в ежегодном опросе сайта Кино-Театр.Ру и выбрали лучшие отечественные сериалы 2020 года. РИА Новости, 21.12.2020
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фильмы
культура
эдуард оганесян
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ирина горбачева
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Ведущие российские кино- и телекритики приняли участие в ежегодном опросе сайта Кино-Театр.Ру и выбрали лучшие отечественные сериалы 2020 года. Каждый эксперт назвал трех фаворитов (из 152 шоу, вышедших на телеэкранах и стриминговых сервисах в уходящем году). В общем списке оказалось 22 проекта. Два сериала – "Чики" и "Перевал Дятлова" – набрали одинаковое количество баллов – по 24.В случае равной средневзвешенной оценки по регламенту конкурса победа присуждалась по олимпийской системе. Хотя у шоу "Чики" на два упоминания больше (11 критиков из 20 упомянули этот сериал в тройке лучших, а "Перевал" отметило 9 человек), у "Перевала" – двукратный перевес первых мест (у него 6 "золотых медалей" и 3 серебряных, у "Чик" – 3 первых места, 7 вторых, 1 третье).В результате первую строчку общего рейтинга занял "Перевал Дятлова" режиссеров Валерия Федоровича, Евгения Никишова, Павла Костомарова и Степана Гордеева, вторую – "Чики" Эдуарда Оганесяна, третью – "Псих" Федора Бондарчука. Замыкают пятерку лидеров проекты "Мир! Дружба! Жвачка!" и "257 причин, чтобы жить".В опросе приняли участие 20 экспертов (десять женщин и десять мужчин), сотрудничающих с изданиями Time out, "КиноПоиск", "КиноРепортер", "Кино-Театр.Ру", Российской газетой, Газетой.Ru, "Вокруг ТВ", "Сноб", Meduza, "Телескоп", "Ведомости", "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", "ПрофиСинема", "Независимая газета", "Бюллетень кинопрокатчика" и другими СМИ.
https://ria.ru/20201012/bondarchuk-1579438651.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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лучшие фильмы, кинопоиск, фильмы, эдуард оганесян, кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, константин богомолов, федор бондарчук

Российские кинокритики назвали лучшие отечественные сериалы 2020 года

15:01 21.12.2020
 
© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Чики"
Кадр из сериала Чики - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Предоставлено more.tv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Ведущие российские кино- и телекритики приняли участие в ежегодном опросе сайта Кино-Театр.Ру и выбрали лучшие отечественные сериалы 2020 года.
Каждый эксперт назвал трех фаворитов (из 152 шоу, вышедших на телеэкранах и стриминговых сервисах в уходящем году). В общем списке оказалось 22 проекта.
Два сериала – "Чики" и "Перевал Дятлова" – набрали одинаковое количество баллов – по 24.
В случае равной средневзвешенной оценки по регламенту конкурса победа присуждалась по олимпийской системе. Хотя у шоу "Чики" на два упоминания больше (11 критиков из 20 упомянули этот сериал в тройке лучших, а "Перевал" отметило 9 человек), у "Перевала" – двукратный перевес первых мест (у него 6 "золотых медалей" и 3 серебряных, у "Чик" – 3 первых места, 7 вторых, 1 третье).
В результате первую строчку общего рейтинга занял "Перевал Дятлова" режиссеров Валерия Федоровича, Евгения Никишова, Павла Костомарова и Степана Гордеева, вторую – "Чики" Эдуарда Оганесяна, третью – "Псих" Федора Бондарчука.
Замыкают пятерку лидеров проекты "Мир! Дружба! Жвачка!" и "257 причин, чтобы жить".
В опросе приняли участие 20 экспертов (десять женщин и десять мужчин), сотрудничающих с изданиями Time out, "КиноПоиск", "КиноРепортер", "Кино-Театр.Ру", Российской газетой, Газетой.Ru, "Вокруг ТВ", "Сноб", Meduza, "Телескоп", "Ведомости", "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", "ПрофиСинема", "Независимая газета", "Бюллетень кинопрокатчика" и другими СМИ.
Скриншот трейлера сериала Псих - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Культуралучшие фильмыКинопоискфильмыЭдуард ОганесянКино и сериалыНовости культурыИрина ГорбачеваКонстантин БогомоловФедор Бондарчук
 
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