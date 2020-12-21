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Экономист оценил идею о продуктовых карточках для малоимущих
Экономист оценил идею о продуктовых карточках для малоимущих
Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин прокомментировал предложение Общественной палаты ввести продуктовые карточки для малоимущих. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:18
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андрей марголин
общественная палата рф
общество
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин прокомментировал предложение Общественной палаты ввести продуктовые карточки для малоимущих.По его словам, нет никакой уверенности в том, что подобная мера способна решить проблему с ростом цен."Ну затратим мы кучу денег на их выпуск, распространение... Но экономические последствия, на мой взгляд, будут негативными", — сказал экономист в комментарии "Вечерней Москве".Он также указал на то, что сама концепция продуктовых карточек сегодня вызывает отторжение у людей и вряд ли приживется в современном обществе."Символ этих карточек очень плохой с точки зрения формирования общественного мнения и делового климата. Я у себя храню как память эти талоны на сахар в назидание потомкам, потому что не хочу, чтобы это вернулось", — заключил он.Ранее глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила, что правительству необходимо подумать о введении продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости для малоимущих.
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андрей марголин , общественная палата рф, общество

Экономист оценил идею о продуктовых карточках для малоимущих

11:18 21.12.2020 (обновлено: 12:34 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрилавки с продуктами в магазине "Реми"
Прилавки с продуктами в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин прокомментировал предложение Общественной палаты ввести продуктовые карточки для малоимущих.
По его словам, нет никакой уверенности в том, что подобная мера способна решить проблему с ростом цен.
"Ну затратим мы кучу денег на их выпуск, распространение... Но экономические последствия, на мой взгляд, будут негативными", — сказал экономист в комментарии "Вечерней Москве".
Он также указал на то, что сама концепция продуктовых карточек сегодня вызывает отторжение у людей и вряд ли приживется в современном обществе.
"Символ этих карточек очень плохой с точки зрения формирования общественного мнения и делового климата. Я у себя храню как память эти талоны на сахар в назидание потомкам, потому что не хочу, чтобы это вернулось", — заключил он.
Ранее глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила, что правительству необходимо подумать о введении продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости для малоимущих.
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Андрей МарголинОбщественная палата РФОбщество
 
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