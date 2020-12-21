https://ria.ru/20201221/kartochki-1590181094.html

Экономист оценил идею о продуктовых карточках для малоимущих

Экономист оценил идею о продуктовых карточках для малоимущих

Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин прокомментировал предложение Общественной палаты ввести продуктовые карточки для малоимущих. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:18

2020-12-21T11:18

2020-12-21T12:34

андрей марголин

общественная палата рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590032663_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_47c5a826f2cd94f33e4a094324744889.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин прокомментировал предложение Общественной палаты ввести продуктовые карточки для малоимущих.По его словам, нет никакой уверенности в том, что подобная мера способна решить проблему с ростом цен."Ну затратим мы кучу денег на их выпуск, распространение... Но экономические последствия, на мой взгляд, будут негативными", — сказал экономист в комментарии "Вечерней Москве".Он также указал на то, что сама концепция продуктовых карточек сегодня вызывает отторжение у людей и вряд ли приживется в современном обществе."Символ этих карточек очень плохой с точки зрения формирования общественного мнения и делового климата. Я у себя храню как память эти талоны на сахар в назидание потомкам, потому что не хочу, чтобы это вернулось", — заключил он.Ранее глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила, что правительству необходимо подумать о введении продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости для малоимущих.

https://ria.ru/20201219/produkty-1589890203.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей марголин , общественная палата рф, общество