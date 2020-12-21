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Кипр ввел двухнедельный карантин для авиапассажиров из Британии
Кипр ввел двухнедельный карантин для авиапассажиров из Британии
Кипр ввел с понедельника двухнедельный карантин для всех авиапассажиров из Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса, сообщило... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:44
2020-12-21T00:44
2020-12-21T02:04
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кипр
великобритания
в мире
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АФИНЫ, 21 дек – РИА Новости. Кипр ввел с понедельника двухнедельный карантин для всех авиапассажиров из Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Кипра.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В период самоизоляции при появлении симптомов коронавирусной инфекции следует обратиться к личному врачу за медицинской помощью.Постановление вступит в силу с 6 часов утра (7.00 мск) 21 декабря.Эта мера дополняет уже действующую меру по представлению отрицательного молекулярного теста (ПЦР), сделанного за 72 часа до прилета, при этом возможен выборочный тест пассажиров в аэропортах, говорится в сообщении. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, кипр, великобритания, в мире
АФИНЫ, 21 дек – РИА Новости. Кипр
ввел с понедельника двухнедельный карантин для всех авиапассажиров из Великобритании
в связи с обнаружением нового штамма коронавируса
, сообщило министерство здравоохранения Кипра.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
"После обнаружения нового штамма вируса SARS-CoV-2 в Соединенном Королевстве в интересах общественного здравоохранения, пока не будет получена дополнительная информация от научного сообщества, пассажиры, прибывающие в аэропорты Ларнаки
и Пафоса
из аэропортов Великобритании, должны оставаться в самоизоляции на период 14 дней или на период 10 дней при условии, что они пройдут молекулярный тест с отрицательным результатом", - говорится в сообщении минздрава, опубликованном правительственным порталом.
В период самоизоляции при появлении симптомов коронавирусной инфекции следует обратиться к личному врачу за медицинской помощью.
Постановление вступит в силу с 6 часов утра (7.00 мск) 21 декабря.
Эта мера дополняет уже действующую меру по представлению отрицательного молекулярного теста (ПЦР), сделанного за 72 часа до прилета, при этом возможен выборочный тест пассажиров в аэропортах, говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.