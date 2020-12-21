https://ria.ru/20201221/karantin-1590148001.html

Кипр ввел двухнедельный карантин для авиапассажиров из Британии

Кипр ввел двухнедельный карантин для авиапассажиров из Британии

Кипр ввел с понедельника двухнедельный карантин для всех авиапассажиров из Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса, сообщило... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T00:44

2020-12-21T00:44

2020-12-21T02:04

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

кипр

великобритания

в мире

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АФИНЫ, 21 дек – РИА Новости. Кипр ввел с понедельника двухнедельный карантин для всех авиапассажиров из Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Кипра.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В период самоизоляции при появлении симптомов коронавирусной инфекции следует обратиться к личному врачу за медицинской помощью.Постановление вступит в силу с 6 часов утра (7.00 мск) 21 декабря.Эта мера дополняет уже действующую меру по представлению отрицательного молекулярного теста (ПЦР), сделанного за 72 часа до прилета, при этом возможен выборочный тест пассажиров в аэропортах, говорится в сообщении. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

кипр

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, кипр, великобритания, в мире