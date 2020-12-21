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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/ispaniya-1590258853.html
Испания ограничила прием пассажиров из Великобритании
Испания ограничила прием пассажиров из Великобритании
Испания приняла решение ввести ограничения на прием пассажиров из Великобритании, а также усиливает контроль на границе с Гибралтаром в связи с обнаружением на... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:15
2020-12-21T17:37
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
гибралтар
испания
в мире
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МАДРИД, 21 дек – РИА Новости. Испания приняла решение ввести ограничения на прием пассажиров из Великобритании, а также усиливает контроль на границе с Гибралтаром в связи с обнаружением на этих территориях нового штамма SARS-CoV-2, сообщило правительство."Правительство приняло решение приостановить с завтрашнего дня въезд на испанскую территорию граждан, следующих из Великобритании, кроме испанских граждан или резидентов Испании", - говорится в сообщении правительства.Решение было принято при согласовании с Португалией, которая приняла аналогичные меры.Правительство напомнило, что все пассажиры, прибывающие в Испанию из стран, где зафиксирован высокий уровень распространения COVID-19, должны предоставить тесты, сделанные максимум за 72 часа до приезда.Кроме того, Испания объявила об усилении контроля на приграничном переходе с Гибралтаром, где также выявлен новый штамм.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Девятнадцатого декабря британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется быстрее и требует от населения еще большей осторожности.Власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/granitsy-1590119052.html
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, гибралтар, испания, в мире

Испания ограничила прием пассажиров из Великобритании

17:15 21.12.2020 (обновлено: 17:37 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСитуация в аэропорту Мадрида в связи с коронавирусом
Ситуация в аэропорту Мадрида в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МАДРИД, 21 дек – РИА Новости. Испания приняла решение ввести ограничения на прием пассажиров из Великобритании, а также усиливает контроль на границе с Гибралтаром в связи с обнаружением на этих территориях нового штамма SARS-CoV-2, сообщило правительство.
"Правительство приняло решение приостановить с завтрашнего дня въезд на испанскую территорию граждан, следующих из Великобритании, кроме испанских граждан или резидентов Испании", - говорится в сообщении правительства.
Решение было принято при согласовании с Португалией, которая приняла аналогичные меры.
Правительство напомнило, что все пассажиры, прибывающие в Испанию из стран, где зафиксирован высокий уровень распространения COVID-19, должны предоставить тесты, сделанные максимум за 72 часа до приезда.
Кроме того, Испания объявила об усилении контроля на приграничном переходе с Гибралтаром, где также выявлен новый штамм.
Информационные плакаты с новыми ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 16:52
"Сигнал тревоги". В Европе начали закрывать границы с Великобританией
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Девятнадцатого декабря британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется быстрее и требует от населения еще большей осторожности.
Власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ГибралтарИспанияВ мире
 
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