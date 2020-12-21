https://ria.ru/20201221/ispaniya-1590258853.html
Испания ограничила прием пассажиров из Великобритании
Испания ограничила прием пассажиров из Великобритании
Испания приняла решение ввести ограничения на прием пассажиров из Великобритании, а также усиливает контроль на границе с Гибралтаром в связи с обнаружением на... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:15
2020-12-21T17:15
2020-12-21T17:37
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
гибралтар
испания
в мире
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МАДРИД, 21 дек – РИА Новости. Испания приняла решение ввести ограничения на прием пассажиров из Великобритании, а также усиливает контроль на границе с Гибралтаром в связи с обнаружением на этих территориях нового штамма SARS-CoV-2, сообщило правительство."Правительство приняло решение приостановить с завтрашнего дня въезд на испанскую территорию граждан, следующих из Великобритании, кроме испанских граждан или резидентов Испании", - говорится в сообщении правительства.Решение было принято при согласовании с Португалией, которая приняла аналогичные меры.Правительство напомнило, что все пассажиры, прибывающие в Испанию из стран, где зафиксирован высокий уровень распространения COVID-19, должны предоставить тесты, сделанные максимум за 72 часа до приезда.Кроме того, Испания объявила об усилении контроля на приграничном переходе с Гибралтаром, где также выявлен новый штамм.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Девятнадцатого декабря британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется быстрее и требует от населения еще большей осторожности.Власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, гибралтар, испания, в мире
МАДРИД, 21 дек – РИА Новости. Испания
приняла решение ввести ограничения на прием пассажиров из Великобритании
, а также усиливает контроль на границе с Гибралтаром в связи с обнаружением на этих территориях нового штамма SARS-CoV-2, сообщило правительство.
"Правительство приняло решение приостановить с завтрашнего дня въезд на испанскую территорию граждан, следующих из Великобритании, кроме испанских граждан или резидентов Испании", - говорится в сообщении правительства.
Решение было принято при согласовании с Португалией
, которая приняла аналогичные меры.
Правительство напомнило, что все пассажиры, прибывающие в Испанию из стран, где зафиксирован высокий уровень распространения COVID-19, должны предоставить тесты, сделанные максимум за 72 часа до приезда.
Кроме того, Испания объявила об усилении контроля на приграничном переходе с Гибралтаром, где также выявлен новый штамм.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Девятнадцатого декабря британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется быстрее и требует от населения еще большей осторожности.
Власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.