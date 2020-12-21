https://ria.ru/20201221/ispaniya-1590258853.html

Испания ограничила прием пассажиров из Великобритании

Испания ограничила прием пассажиров из Великобритании

Испания приняла решение ввести ограничения на прием пассажиров из Великобритании, а также усиливает контроль на границе с Гибралтаром в связи с обнаружением на... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:15

2020-12-21T17:15

2020-12-21T17:37

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

гибралтар

испания

в мире

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МАДРИД, 21 дек – РИА Новости. Испания приняла решение ввести ограничения на прием пассажиров из Великобритании, а также усиливает контроль на границе с Гибралтаром в связи с обнаружением на этих территориях нового штамма SARS-CoV-2, сообщило правительство."Правительство приняло решение приостановить с завтрашнего дня въезд на испанскую территорию граждан, следующих из Великобритании, кроме испанских граждан или резидентов Испании", - говорится в сообщении правительства.Решение было принято при согласовании с Португалией, которая приняла аналогичные меры.Правительство напомнило, что все пассажиры, прибывающие в Испанию из стран, где зафиксирован высокий уровень распространения COVID-19, должны предоставить тесты, сделанные максимум за 72 часа до приезда.Кроме того, Испания объявила об усилении контроля на приграничном переходе с Гибралтаром, где также выявлен новый штамм.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Девятнадцатого декабря британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется быстрее и требует от населения еще большей осторожности.Власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/granitsy-1590119052.html

гибралтар

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, гибралтар, испания, в мире