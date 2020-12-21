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Минюст внес чешское информагентство Medium-Orient в список иноагентов
Минюст внес чешское информагентство Medium-Orient в список иноагентов
Министерство юстиции РФ включило чешское информационное агентство Medium-Orient в реестр СМИ-иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:06
2020-12-21T18:06
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
чехия
общество
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило чешское информационное агентство Medium-Orient в реестр СМИ-иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства."В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено чешское информационное агентство Medium-Orient", - говорится в сообщении.Кроме того, в перечень НКО, выполняющих функции иностранного агента, включены межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс плюс", автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг "Акцент".
https://ria.ru/20201211/inoagenty-1588790837.html
россия
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), чехия, общество

Минюст внес чешское информагентство Medium-Orient в список иноагентов

18:06 21.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило чешское информационное агентство Medium-Orient в реестр СМИ-иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.
"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено чешское информационное агентство Medium-Orient", - говорится в сообщении.
Кроме того, в перечень НКО, выполняющих функции иностранного агента, включены межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс плюс", автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг "Акцент".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 15:46
В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности иноагентов
 
РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)ЧехияОбщество
 
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