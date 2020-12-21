https://ria.ru/20201221/inoagenty-1590270183.html
Минюст внес чешское информагентство Medium-Orient в список иноагентов
Минюст внес чешское информагентство Medium-Orient в список иноагентов
Министерство юстиции РФ включило чешское информационное агентство Medium-Orient в реестр СМИ-иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:06
2020-12-21T18:06
2020-12-21T18:06
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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общество
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило чешское информационное агентство Medium-Orient в реестр СМИ-иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства."В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено чешское информационное агентство Medium-Orient", - говорится в сообщении.Кроме того, в перечень НКО, выполняющих функции иностранного агента, включены межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс плюс", автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг "Акцент".
https://ria.ru/20201211/inoagenty-1588790837.html
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