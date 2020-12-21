https://ria.ru/20201221/gruzoviki-1590279940.html

В пунктах пропуска Приморья на границе с КНР началось движение грузовиков

В пунктах пропуска Приморья на границе с КНР началось движение грузовиков

Китайская сторона начала пропускать российские грузовики через два пункта пропуска на границе с Приморьем, сообщает РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T19:06

2020-12-21T19:06

2020-12-21T19:06

россия-китай: главное

авто

китай

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МОСКВА, 21 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская сторона начала пропускать российские грузовики через два пункта пропуска на границе с Приморьем, сообщает РИА Новости. Ранее граница была закрыта в связи с проведением на территории КНР карантинных мероприятий из-за коронавируса.Проезд грузовых машин начался еще в выходные дни. Оформлялось по 10 машин в каждую сторону в сутки. Российские фуры въезжали в КНР пустыми и возвращались с грузом.По данным на утро 21 декабря, перед пунктом пропуска "Полтавка" стоят в очереди 110 грузовиков с российской стороны, в "Пограничном" - 154.Ранее в пунктах пропуска в среднем за сутки пропускали по 25-30 машин в каждую сторону.

https://ria.ru/20201218/sladosti-1589857133.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, китай