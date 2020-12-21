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Кириенко возглавил комиссию Госсовета по оценке работы органов госвласти
Кириенко возглавил комиссию Госсовета по оценке работы органов госвласти
Комиссию Госсовета по координации и оценке эффективности работы органов государственной власти возглавил заместитель руководителя администрации президента... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:27
2020-12-21T15:27
максим орешкин
марат хуснуллин
игорь левитин
сергей кириенко
политика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Комиссию Госсовета по координации и оценке эффективности работы органов государственной власти возглавил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый состав комиссии Государственного Совета РФ по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ... Кириенко С.В. - первый заместитель руководителя администрации президента РФ (председатель комиссии)", - говорится в документе.Кроме того, помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, помощник президента Максим Орешкин и вице-премьер Марат Хуснуллин назначены заместителями председателя комиссии.Соответствующее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 21 декабря.
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максим орешкин, марат хуснуллин, игорь левитин, сергей кириенко, политика

Кириенко возглавил комиссию Госсовета по оценке работы органов госвласти

15:27 21.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Комиссию Госсовета по координации и оценке эффективности работы органов государственной власти возглавил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый состав комиссии Государственного Совета РФ по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ... Кириенко С.В. - первый заместитель руководителя администрации президента РФ (председатель комиссии)", - говорится в документе.
Кроме того, помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, помощник президента Максим Орешкин и вице-премьер Марат Хуснуллин назначены заместителями председателя комиссии.
Соответствующее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 21 декабря.
Обновленный Госсовет: что может изменить президентский законопроект - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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