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Кириенко возглавил комиссию Госсовета по оценке работы органов госвласти

Кириенко возглавил комиссию Госсовета по оценке работы органов госвласти

Комиссию Госсовета по координации и оценке эффективности работы органов государственной власти возглавил заместитель руководителя администрации президента... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:27

2020-12-21T15:27

2020-12-21T15:27

максим орешкин

марат хуснуллин

игорь левитин

сергей кириенко

политика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Комиссию Госсовета по координации и оценке эффективности работы органов государственной власти возглавил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый состав комиссии Государственного Совета РФ по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ... Кириенко С.В. - первый заместитель руководителя администрации президента РФ (председатель комиссии)", - говорится в документе.Кроме того, помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, помощник президента Максим Орешкин и вице-премьер Марат Хуснуллин назначены заместителями председателя комиссии.Соответствующее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 21 декабря.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим орешкин, марат хуснуллин, игорь левитин, сергей кириенко, политика