https://ria.ru/20201221/fitopoezd-1590249036.html

На станции МЦД в Москве появился фитопоезд, покрытый газоном

На станции МЦД в Москве появился фитопоезд, покрытый газоном

Первый фитопоезд, покрытый искусственным газоном, появился на станции Курьяново МЦД в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T16:23

2020-12-21T16:23

2020-12-21T16:23

москва

трансмашхолдинг

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590248834_0:237:1012:806_1920x0_80_0_0_fabfa3090eccd21984614b2b3ba7c6b8.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первый фитопоезд, покрытый искусственным газоном, появился на станции Курьяново МЦД в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."С МЦД лето круглый год - на станции Курьяново D2 появился первый фитопоезд. Это макет "Иволги", полностью покрытый искусственным газоном. Он не требует особого ухода и поливки и прослужит до 20 лет. Озеленить станции МЦД предложили сами пассажиры в ходе крауд-проекта "Московские центральные диаметры". Макет вагона изготовлен производителем поезда "Иволга" - АО "Трансмашхолдинг", - говорится в сообщении.Отмечается, что "зелёный поезд" станет одной из достопримечательностей диаметров и отличным местом для фотосессий.

https://ria.ru/20201210/metropoliten-1588588230.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, трансмашхолдинг, общество