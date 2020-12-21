https://ria.ru/20201221/fitopoezd-1590249036.html
На станции МЦД в Москве появился фитопоезд, покрытый газоном
На станции МЦД в Москве появился фитопоезд, покрытый газоном
Первый фитопоезд, покрытый искусственным газоном, появился на станции Курьяново МЦД в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:23
2020-12-21T16:23
2020-12-21T16:23
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первый фитопоезд, покрытый искусственным газоном, появился на станции Курьяново МЦД в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."С МЦД лето круглый год - на станции Курьяново D2 появился первый фитопоезд. Это макет "Иволги", полностью покрытый искусственным газоном. Он не требует особого ухода и поливки и прослужит до 20 лет. Озеленить станции МЦД предложили сами пассажиры в ходе крауд-проекта "Московские центральные диаметры". Макет вагона изготовлен производителем поезда "Иволга" - АО "Трансмашхолдинг", - говорится в сообщении.Отмечается, что "зелёный поезд" станет одной из достопримечательностей диаметров и отличным местом для фотосессий.
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москва, трансмашхолдинг, общество