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На станции МЦД в Москве появился фитопоезд, покрытый газоном
На станции МЦД в Москве появился фитопоезд, покрытый газоном
Первый фитопоезд, покрытый искусственным газоном, появился на станции Курьяново МЦД в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:23
2020-12-21T16:23
москва
трансмашхолдинг
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первый фитопоезд, покрытый искусственным газоном, появился на станции Курьяново МЦД в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."С МЦД лето круглый год - на станции Курьяново D2 появился первый фитопоезд. Это макет "Иволги", полностью покрытый искусственным газоном. Он не требует особого ухода и поливки и прослужит до 20 лет. Озеленить станции МЦД предложили сами пассажиры в ходе крауд-проекта "Московские центральные диаметры". Макет вагона изготовлен производителем поезда "Иволга" - АО "Трансмашхолдинг", - говорится в сообщении.Отмечается, что "зелёный поезд" станет одной из достопримечательностей диаметров и отличным местом для фотосессий.
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москва, трансмашхолдинг, общество

На станции МЦД в Москве появился фитопоезд, покрытый газоном

16:23 21.12.2020
 
© Фото : Дептранс МосквыМакет поезда "Иволга", полностью покрытый искусственным газоном, на станции Курьяново МЦД
Макет поезда Иволга, полностью покрытый искусственным газоном, на станции Курьяново МЦД - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : Дептранс Москвы
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первый фитопоезд, покрытый искусственным газоном, появился на станции Курьяново МЦД в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"С МЦД лето круглый год - на станции Курьяново D2 появился первый фитопоезд. Это макет "Иволги", полностью покрытый искусственным газоном. Он не требует особого ухода и поливки и прослужит до 20 лет. Озеленить станции МЦД предложили сами пассажиры в ходе крауд-проекта "Московские центральные диаметры". Макет вагона изготовлен производителем поезда "Иволга" - АО "Трансмашхолдинг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "зелёный поезд" станет одной из достопримечательностей диаметров и отличным местом для фотосессий.
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