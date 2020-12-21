https://ria.ru/20201221/ekaterinburg-1590175827.html
Вице-мэром Екатеринбурга стал замгубернатора Свердловской области Орлов
Вице-мэром Екатеринбурга стал замгубернатора Свердловской области Орлов
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на фоне слухов о своей отставке в понедельник назначил первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:55
2020-12-21T10:55
2020-12-21T11:47
александр высокинский
свердловская область
екатеринбург
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на фоне слухов о своей отставке в понедельник назначил первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова вице-мэром уральской столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.Ранее местные СМИ написали, что утром в понедельник на совещании в администрации Екатеринбурга Александр Высокинский представил Орлова в качестве своего нового заместителя. Помимо этого, глава уральской столицы, по данным СМИ, готовит заявление о своей отставке."Подтверждаем", - ответил собеседник агентства на вопрос о назначении Орлова первым вице-мэром.Алексей Орлов до нового назначения в администрацию уральской столицы занимал должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/vysokinskiy-1590159488.html
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александр высокинский, свердловская область, екатеринбург, политика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский
на фоне слухов о своей отставке в понедельник назначил первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова вице-мэром уральской столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.
Ранее местные СМИ написали, что утром в понедельник на совещании в администрации Екатеринбурга Александр Высокинский представил Орлова в качестве своего нового заместителя. Помимо этого, глава уральской столицы, по данным СМИ, готовит заявление о своей отставке.
"Подтверждаем", - ответил собеседник агентства на вопрос о назначении Орлова первым вице-мэром.
Алексей Орлов до нового назначения в администрацию уральской столицы занимал должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.