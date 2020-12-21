https://ria.ru/20201221/ekaterinburg-1590175827.html

Вице-мэром Екатеринбурга стал замгубернатора Свердловской области Орлов

Вице-мэром Екатеринбурга стал замгубернатора Свердловской области Орлов

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на фоне слухов о своей отставке в понедельник назначил первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:55

2020-12-21T10:55

2020-12-21T11:47

александр высокинский

свердловская область

екатеринбург

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на фоне слухов о своей отставке в понедельник назначил первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова вице-мэром уральской столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.Ранее местные СМИ написали, что утром в понедельник на совещании в администрации Екатеринбурга Александр Высокинский представил Орлова в качестве своего нового заместителя. Помимо этого, глава уральской столицы, по данным СМИ, готовит заявление о своей отставке."Подтверждаем", - ответил собеседник агентства на вопрос о назначении Орлова первым вице-мэром.Алексей Орлов до нового назначения в администрацию уральской столицы занимал должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/vysokinskiy-1590159488.html

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александр высокинский, свердловская область, екатеринбург, политика