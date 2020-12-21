https://ria.ru/20201221/chernogoriya-1590182584.html

Сербская церковь поддержала измененный закон о свободе вероисповедения

Сербская церковь поддержала измененный закон о свободе вероисповедения

Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ) и другие епархии СПЦ поддерживают изменения в спорном законе о свободе вероисповедания и... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:25

2020-12-21T11:25

2020-12-21T11:25

религия и мировоззрение

религия

сербская православная церковь

обсе

мило джуканович

новости - религия и мировоззрение

венецианская комиссия

черногория

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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ) и другие епархии СПЦ поддерживают изменения в спорном законе о свободе вероисповедания и надеются на его утверждение парламентом Черногориии, сообщил РИА Новости координатор правового совета митрополии протоиерей-ставрофор Велибор Джомич.Правительство Черногории 17 декабря одобрило поправки к спорному закону о свободе вероисповедания или убеждений и правовому положению религиозных общин, вызвавшему массовые протесты в 2019-2020 годах, и передало обновленный документ на утверждение в Скупщину (парламент)."Митрополия с текстом предложений об изменениях в законе… ознакомлена министром юстиции Владимиром Лепосавичем, так же, как и другие церкви, и религиозные общины в Черногории. Мы остаемся на ранее озвученной позиции, что в правовой системе Черногории не требуем ни на одно право больше, чем другие церкви или религиозные общины", - заявил протоиерей-ставрофор агентству.Он указал, что Сербская церковь не увеличивала своих требований к закону, основанных на международных стандартах свободы вероисповедания согласно документам ОБСЕ, принятым в 2004 и 2014 годах. По его словам, представители СПЦ в Черногории выступают за сохранение ее ранее сложившегося правового статуса и решение имущественных споров в судебном порядке."Текст законопроекта недвусмысленно подтверждает, что изменения и дополнения сейчас согласованы с мнением Венецианской комиссии 2019 года и что устранены все очевидно неконституционные и дискриминационные положения закона, которые предыдущая власть подготовила и приняла исключительно против Митрополии Черногорско-Приморской и трех епархий СПЦ в Черногории, тем самым была создана опасность для остальных церквей и религиозных общин", - подчеркнул отец Велибор и выразил ожидание, что депутаты парламента утвердят исправленный законопроект.Координатор правового совета митрополии отметил, что данный документ прошел максимально возможное общественное обсуждение гражданами Черногории в течение полутора лет.В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих Сербской православной церкви. В защиту храмов и монастырей, которые согласно документу могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича.

https://ria.ru/20200804/1575362023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, сербская православная церковь, обсе, мило джуканович, новости - религия и мировоззрение, венецианская комиссия, черногория