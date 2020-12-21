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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло бюджет-2021 СГ
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло бюджет-2021 СГ
Депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в ходе 59-й сессии единогласно приняли бюджет Союзного государства на 2021 год. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:10
2020-12-21T18:19
парламентское собрание союза беларуси и россии
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в ходе 59-й сессии единогласно приняли бюджет Союзного государства на 2021 год.В понедельник спикер ГД Вячеслав Володин в режиме видеоконференции провел 59-ю сессию Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.Как отметил в ходе заседания Володин, основные средства бюджета будут направлены на финансирование девяти программ и двадцати шести мероприятий в таких сферах, как обеспечение пограничной безопасности, совершенствование военной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства, защита информационных ресурсов в условиях нарастающих внешних угроз.Также в ходе заседания был рассмотрен отчет исполнения бюджета Союзного государства за 2019 год. Спикер Госдумы предложил изменить сроки рассмотрения отчета о бюджете прошедшего года с тем, чтобы рассматривать его в первом полугодии текущего года. Такое предложение было поддержано белорусскими коллегами.
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вячеслав володин

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло бюджет-2021 СГ

15:10 21.12.2020 (обновлено: 18:19 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в ходе 59-й сессии единогласно приняли бюджет Союзного государства на 2021 год.
В понедельник спикер ГД Вячеслав Володин в режиме видеоконференции провел 59-ю сессию Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
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Как отметил в ходе заседания Володин, основные средства бюджета будут направлены на финансирование девяти программ и двадцати шести мероприятий в таких сферах, как обеспечение пограничной безопасности, совершенствование военной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства, защита информационных ресурсов в условиях нарастающих внешних угроз.
"Важно обеспечить парламентский контроль за исполнением бюджета. Было бы правильно в профильных комиссиях выстроить работу по мониторингу программ и совместных проектов Союзного государства. И в случае необходимости предлагать меры повышения эффективности расходования бюджетных средств", - отметил спикер Госдумы.
Также в ходе заседания был рассмотрен отчет исполнения бюджета Союзного государства за 2019 год. Спикер Госдумы предложил изменить сроки рассмотрения отчета о бюджете прошедшего года с тем, чтобы рассматривать его в первом полугодии текущего года. Такое предложение было поддержано белорусскими коллегами.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВячеслав Володин
 
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