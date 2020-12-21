https://ria.ru/20201221/byudzhet-1590233809.html

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло бюджет-2021 СГ

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло бюджет-2021 СГ

Депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в ходе 59-й сессии единогласно приняли бюджет Союзного государства на 2021 год. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:10

2020-12-21T15:10

2020-12-21T18:19

парламентское собрание союза беларуси и россии

вячеслав володин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в ходе 59-й сессии единогласно приняли бюджет Союзного государства на 2021 год.В понедельник спикер ГД Вячеслав Володин в режиме видеоконференции провел 59-ю сессию Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.Как отметил в ходе заседания Володин, основные средства бюджета будут направлены на финансирование девяти программ и двадцати шести мероприятий в таких сферах, как обеспечение пограничной безопасности, совершенствование военной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства, защита информационных ресурсов в условиях нарастающих внешних угроз.Также в ходе заседания был рассмотрен отчет исполнения бюджета Союзного государства за 2019 год. Спикер Госдумы предложил изменить сроки рассмотрения отчета о бюджете прошедшего года с тем, чтобы рассматривать его в первом полугодии текущего года. Такое предложение было поддержано белорусскими коллегами.

https://ria.ru/20201211/mishustin-1588820409.html

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вячеслав володин