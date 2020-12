https://ria.ru/20201221/boui-1589961892.html

Фильм "Дэвид Боуи. Человек со звезды" выйдет ко дню рождения музыканта

Фильм "Дэвид Боуи. Человек со звезды" выйдет ко дню рождения музыканта

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Британский фильм Гэбриэла Рэнджа "Дэвид Боуи. Человек со звезды" выйдет в российский прокат 7 января, накануне дня рождения культового музыканта, главную роль исполнил Джонни Флинн, которого в русской версии озвучил музыкант Павел Артемьев, сообщили РИА Новости в компании "Russian World Vision".Действие роуд-муви Гэбриэла Рэнджа начинается в 1971 году, когда Дэвид Боуи впервые отправился в США для продвижения своей пластинки "The man who sold the world". В этом путешествии был рожден культовый образ Зигги Стардаста – андрогинной рок-звезды с Марса, посланника надежды всему человечеству, который сделал музыканта всемирно известным. Главную роль в картине исполнил актер и музыкант Джонни Флинн ("Эмма"), а жену Боуи сыграла Джена Мэлоуни ("Власть"). Флинна в российской версии озвучил актер, певец и музыкант Павел Артемьев.Бывший солист группы "Корни" Артемьев признался, что очень обрадовался возможности прикоснуться к истории Боуи."Я большой поклонник Дэвида Боуи и, конечно, я очень обрадовался возможности прикоснуться к его истории. Фильм получился очень трогательным и нежным, даже если не относиться к нему как к байопику великого артиста, а просто к истории художника на заре своего пути. Я получил большое удовольствие от фильма. Надеюсь, что он понравится зрителям", – цитирует Артемьева пресс-служба.Культовый британский рок-певец скончался 10 января 2016 года. Фильм снимался без одобрения со стороны семьи Боуи, сообщила пресс-служба.

