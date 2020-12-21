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Фильм "Дэвид Боуи. Человек со звезды" выйдет ко дню рождения музыканта
Фильм "Дэвид Боуи. Человек со звезды" выйдет ко дню рождения музыканта
Британский фильм Гэбриэла Рэнджа "Дэвид Боуи. Человек со звезды" выйдет в российский прокат 7 января, накануне дня рождения культового музыканта, главную роль... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T03:50
2020-12-21T03:50
культура
кино и сериалы
новости культуры
дэвид боуи
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Британский фильм Гэбриэла Рэнджа "Дэвид Боуи. Человек со звезды" выйдет в российский прокат 7 января, накануне дня рождения культового музыканта, главную роль исполнил Джонни Флинн, которого в русской версии озвучил музыкант Павел Артемьев, сообщили РИА Новости в компании "Russian World Vision".Действие роуд-муви Гэбриэла Рэнджа начинается в 1971 году, когда Дэвид Боуи впервые отправился в США для продвижения своей пластинки "The man who sold the world". В этом путешествии был рожден культовый образ Зигги Стардаста – андрогинной рок-звезды с Марса, посланника надежды всему человечеству, который сделал музыканта всемирно известным. Главную роль в картине исполнил актер и музыкант Джонни Флинн ("Эмма"), а жену Боуи сыграла Джена Мэлоуни ("Власть"). Флинна в российской версии озвучил актер, певец и музыкант Павел Артемьев.Бывший солист группы "Корни" Артемьев признался, что очень обрадовался возможности прикоснуться к истории Боуи."Я большой поклонник Дэвида Боуи и, конечно, я очень обрадовался возможности прикоснуться к его истории. Фильм получился очень трогательным и нежным, даже если не относиться к нему как к байопику великого артиста, а просто к истории художника на заре своего пути. Я получил большое удовольствие от фильма. Надеюсь, что он понравится зрителям", – цитирует Артемьева пресс-служба.Культовый британский рок-певец скончался 10 января 2016 года. Фильм снимался без одобрения со стороны семьи Боуи, сообщила пресс-служба.
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кино и сериалы, новости культуры, дэвид боуи

Фильм "Дэвид Боуи. Человек со звезды" выйдет ко дню рождения музыканта

03:50 21.12.2020
 
© РИА Новости / Анна ГорбашоваФотография с выставки "Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю", сделанная известным американским фотографом Стивом Шапиро в Центре фотографии имени братьев Люмьер
Фотография с выставки Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю, сделанная известным американским фотографом Стивом Шапиро в Центре фотографии имени братьев Люмьер - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Анна Горбашова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Британский фильм Гэбриэла Рэнджа "Дэвид Боуи. Человек со звезды" выйдет в российский прокат 7 января, накануне дня рождения культового музыканта, главную роль исполнил Джонни Флинн, которого в русской версии озвучил музыкант Павел Артемьев, сообщили РИА Новости в компании "Russian World Vision".
Действие роуд-муви Гэбриэла Рэнджа начинается в 1971 году, когда Дэвид Боуи впервые отправился в США для продвижения своей пластинки "The man who sold the world". В этом путешествии был рожден культовый образ Зигги Стардаста – андрогинной рок-звезды с Марса, посланника надежды всему человечеству, который сделал музыканта всемирно известным. Главную роль в картине исполнил актер и музыкант Джонни Флинн ("Эмма"), а жену Боуи сыграла Джена Мэлоуни ("Власть"). Флинна в российской версии озвучил актер, певец и музыкант Павел Артемьев.

"Очень интересно сосредоточиться на этом крошечном моменте, когда он чуть не потерпел неудачу. Ведь мы могли потерять Дэвида Боуи, но для него тогда все сложилось. И подумать только, ведь все это было совпадением, и жизнь вообще состоит из того, что эти великие артисты, эти великие новаторы как бы научились считывать замыслы Вселенной", – приводит слова Флинна пресс-служба.

Бывший солист группы "Корни" Артемьев признался, что очень обрадовался возможности прикоснуться к истории Боуи.
"Я большой поклонник Дэвида Боуи и, конечно, я очень обрадовался возможности прикоснуться к его истории. Фильм получился очень трогательным и нежным, даже если не относиться к нему как к байопику великого артиста, а просто к истории художника на заре своего пути. Я получил большое удовольствие от фильма. Надеюсь, что он понравится зрителям", – цитирует Артемьева пресс-служба.
Культовый британский рок-певец скончался 10 января 2016 года. Фильм снимался без одобрения со стороны семьи Боуи, сообщила пресс-служба.
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