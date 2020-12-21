https://ria.ru/20201221/bashkiriya-1590228749.html

Жители деревни, где сгорел дом престарелых, не раз жаловались на приют

Жители деревни, где сгорел дом престарелых, не раз жаловались на приют

Жители деревни Ишбулдино в Башкирии после пожара в частном доме престарелых, где 15 декабря погибли 11 его постояльцев, не раз жаловались и обращали внимание... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:46

2020-12-21T14:46

2020-12-21T14:46

валерий давлетшин

республика башкортостан

общество

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ИШБУЛДИНО (БАШКИРИЯ), 21 дек – РИА Новости, Светлана Самсонова. Жители деревни Ишбулдино в Башкирии после пожара в частном доме престарелых, где 15 декабря погибли 11 его постояльцев, не раз жаловались и обращали внимание властей на работу приюта. Корреспондент РИА Новости встретилась с работниками и выжившими постояльцами и выяснила, что же стало причиной для этого.В результате пожара в доме престарелых в башкирской деревне погибли 11 постояльцев в возрасте от 57 до 80 лет, пять человек спаслись. Были возбуждены дела об оказании некачественных услуг и причинении смерти по неосторожности, владелица пансионата арестована до 15 февраля. По версии СК, владелица пансионата с начала 2018-го по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому не менее чем за 14 пожилыми постояльцами. Кроме того, по данным следствия, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.На пепелищеДеревня Ишбулдино Абзелиловского района находится за хребтом Южных Уральских гор, почти в 300 км от столицы Башкирии Уфы, но из-за близости к Магнитогорску (Челябинская область) район в шутку называют его пригородом. До города отсюда всего 40 км, и многие местные жители работают именно там. В Ишбулдино проживает около 600 человек и, конечно, все друг друга знают, поэтому трагедию в доме престарелых, или, как его тут называли, доме милосердия, переживают очень тяжело. Ничего страшнее в деревне никогда не происходило."Около трех ночи мне позвонили и сообщили о пожаре, вызвал пожарных. Когда прибежал на место, дом полыхал. Все жители улицы сбежались, чтобы помогать тушить. Но было поздно, и главной задачей стало, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. Они стоят очень близко друг к другу, буквально в паре метров", - рассказывает глава поселения Айбулат Хайбуллин.Дом престарелых, вернее, то, что от него осталось, найти несложно. Он стоит в центре села, черное пепелище видно издалека. Деревянное здание практически сгорело дотла. Из покореженного фундамента торчат какие-то трубы, стоит обгоревшая железная кровать. На участке, не больше пары соток, стоит маленькая баня и беседка – две лавки под навесом, огонь до них не дошел. Все, чем был приют, хорошо видно из соседнего подворья, где живет молодой человек по имени Ихтияр. Фактически стена деревянного здания была забором между двумя участками.По словам Ихтияра, собственный дом ему удалось спасти благодаря соседям."Я в ночь пожара крепко спал. Разбудили соседи. Выбежал, а этот пансионат уже полыхал. Сначала с братом мы помогали его тушить, но когда поняли, что ничего не можем сделать, начали спасать свой дом. У нас сгорел колодец, пострадала беседка, полопались окна. Но, слава богу, огонь на дом не перекинулся", - рассказывает Ихтияр.По его словам, соседство со стариками никаких хлопот не доставляло. Обитателей дома престарелых он почти не видел, они редко выходили за ворота. Только одна пожилая женщина, по его словам, все время смотрела на его двор из окна мансарды. Она, как и еще 10 постояльцев, погибли во время пожара. Спастись удалось только трем старикам и, по информации главы поселения, работнице дома милосердия Альбине Давлетшиной и 15-летней дочери директора и владелицы приюта Расимы Махияновой. Что делала подросток ночью в приюте, Хайбуллин пояснить не смог.Именно Давлетшина вытащила из здания пожилых людей."В доме ничего не горело, дым шел. Я открыла дверь на веранду, где главный вход, а там уже пламя - и на меня. У меня волосы загорелись, брови, ресницы. Лицо все черное было. Стала всех будить, вытащить через окно успела только троих", - вспоминает ночь пожара Альбина Давлетшина.Она рассказала, что живет в соседнем селе Альмухометово, всего месяц назад начала работать в доме престарелых. Главная ее обязанность была готовить еду старикам. До этого Давлетшина работала поваром в столовой в Москве, а из-за пандемии заведение закрылось, и женщина вернулась в деревню."Работа в доме милосердия была несложной, готовила всего на 14 человек. Сейчас мне очень тяжело морально, даже к врачу пришлось обратиться. Какие только таблетки не пью, а спать не могу, есть не могу. Все перед глазами, эти трупы", - рассказывает Альбина.Старики на передержкеДом престарелых появился в Ишбулдино два года назад. Его организовала, по данным главы поселения Хайбуллина, Расима Махиянова в жилом доме площадью всего 35 квадратных метров. Этот дом, по его информации, она купила в селе в 2016 году."Расима не местная, она из соседней деревни Махмутово. И наше население было против дома престарелых. Почему? Во-первых, здесь не любят чужих, потом, дом – в центре деревни, а еще дома стоят очень близко, и люди переживали, что если будет пожар, то пострадают и соседи. И непонятно, что за контингент будет проживать там. Люди били в колокола, писали письма", - говорит Хайбуллин. По его информации, в этом доме зарегистрирована автономная некоммерческая организация "Дом престарелых" и ООО "Ахай", директором которой числится Махиянова, а учредителями, кроме нее, является ее дочь и зять. О роли родственников в управлении домом престарелых Хайбуллин не знает.Правда, называть Махиянову "чужой" не совсем верно: по словам местной жительницы Ляйсан Бусаковой, Расима жила в этом доме со своей семьей."Она работала в Магнитогорске на двух работах – дворником и еще полы мыла. Но у детей возникли проблемы со здоровьем, и она сначала оставила одну работу, потом вторую. Не знаю, кто ей подсказал открыть дом престарелых, но она хотела доброе дело сделать и при этом чтобы хоть какая-то работы была. Она и в Магнитогорске бомжей пристраивала по приютам", - рассказывает Ляйсан. Она отметила, что у Расимы был еще дом в селе Махмутово, туда она и перебралась, а здесь организовала дом престарелых.По словам женщины, изначально дом Расимы был одноэтажный, затем, когда стали появляться там старики, она его расстроила и возвела небольшую мансарду."Старики у нее приходили, жили, умирали. Некоторые по 3-4 месяца жили, кого-то обратно родственники забирали. Например, пока детям надо уехать в отпуск, сюда родителей отдавали на 20 дней, на месяц. Она договора заключала. Сначала у нее было 2-3 человека, один раз было девять стариков. Мы внимания не обращали, а потом, когда стало много человек и они жили даже на втором этаже, то мы уже начали жаловаться", - говорит Ляйсан.Одной из тех, кто с самого начала была против появления дома престарелых в дерене, была и местная фельдшер Гулия Бусакова. По долгу службы она не раз навещала постояльцев, мерила температуру и давление, назначала лечение, в тяжелых случаях вызывала скорую помощь и отправляла в райбольницу."Мы подписи собирали, чтобы не открывала. Не знаешь, кого привезут: наркоманов, бывших заключенных. У нас садиков нету, все дети на улице, может, что-то инфекционное (у стариков) есть, поэтому я боялась. И там всего два метра до соседних домов. В прокуратуру отвезли (подписи), но нам не ответили", - сообщила фельдшер.По ее словам, в доме престарелых работали местные и жительницы из соседних сел, сотрудницы часто менялись – работа не из легких. Как рассказала РИА Новости одна из бывших работниц дома престарелых по имени Ферюза, она работала в приюте летом прошлого года."Я работала всего месяц, и мне за работу не заплатили. Мне приходилось таскать воду из колодца, убирать, стирать и готовить. Тогда в доме не было еще санузла, старики ходили в ведро, провода были плохие, а огнетушителей не было", - рассказала женщина.По ее словам, старики оказывались в доме милосердия по разным причинам. Кто-то приходил сам, кого-то привозили родственники. Как рассказала РИА Новости одна из родственниц погибшей при пожаре, ее семья вынуждена была поместить в частный пансионат золовку, которая потеряла мужа и детей, а после второго инсульта стала лежачей."Мы жили друг от друга в 50 километрах, но все равно каждый день навещали. А потом, с ее согласия, решили отправить в дом престарелых. В государственный - очередь, и кто-то нам рассказал про дом милосердия в Ишбулдино. Узнали, что там вроде неплохо. Сестра согласилась. Мы Расиме отдали банковскую карточку с пенсией, документы. Сестра жила на втором этаже", - рассказала женщина.Дочь погибшей Венеры Шагалиной Агуля рассказала РИА Новости, что ее мама сама решила уехать в дом престарелых в Ишбулдино и даже никому не сообщила об этом."Когда мама вдруг перестала выходить на связь, мы стали ее искать и нашли в Ишбулдино. Она сказала, что не хочет быть обузой, поэтому так поступила. Про дом престарелых вычитала в какой-то газете. В последний раз я ее навещала в августе, живу в 180 километрах от села. И из-за пандемии посещения были ограничены. Собиралась приехать перед Новым годом, не успела", - говорит Агуля.По словам женщины, она пока не знает, когда разрешат похоронить маму. Тела погибших выдадут родственникам после завершения генетической экспертизы.ВыжившиеНевысокий худощавый старик в одежде, которую ему принесли волонтеры – своя сгорела - представился Романом Федоровичем и сообщил, что ему 63 года. С ним разговариваем в кабинете главного врача центральной районной больницы, куда после пожара поступили трое выживших постояльцев дома престарелых. Как потом выяснится, Роман Федорович - это не настоящее имя, почему он назвался чужим именем, никто не знает. Из-за этого родственники не сразу его нашли. Он рассказал, что в пансионат его привезла какая-то знакомая и обещала забрать через два месяца, а он прожил уже пять. Несмотря на то что мужчина путается в именах, он отчетливо помнит страшную ночь пожара."Я спал у окошка. Меня разбудила Альбина, а дым идет плотно так, дышать невозможно. Альбина кричит: быстрее прыгай! Так и спасся. А остальные нет", - говорит старик.Он рассказал, что ему нравилось в доме престарелых, у него была обязанность носить воду в дом из колодца, в свободное время смотрел телевизор. Жили постояльцы мирно, иногда выходили со двора в магазин за сигаретами или батарейками. На первом этаже дома было четыре комнаты, там жили восемь человек, а на мансарде жили в двух комнатах шестеро. Директор пансионата каждый день привозила продукты, кормили их хорошо: на обед давали суп и плов.По информации министерства семьи, труда и социальной защиты республики, в больнице находятся двое постояльцев сгоревшего частного дома престарелых, третьего мужчину уже забрали родственники. Двух оставшихся, по данным ведомства, скорее всего, определят в психоневрологические интернаты уже на этой неделе.Как сообщили РИА Новости в министерстве, пострадавшим и родственникам погибших будет оказана материальная помощь на общую сумму более одного миллиона рублей. Родственники получат на погребение 100 тысяч рублей, каждый из пяти выживших при пожаре – по 10 тысяч рублей. Также власти помогают в восстановлении документов, сообщили в ведомстве.Последняя проверкаКак сообщил РИА Новости глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков, жалобы от жителей Ишбулдино действительно поступали на дом престарелых, и районные власти пытались обратить внимание надзорных ведомств на организацию."Дом милосердия был организован в жилом доме. У нас нет таких полномочий, к сожалению, открывать-закрывать учреждения предпринимателей. Такие полномочия у надзорных органов. С нашей стороны были обращения дать правовую оценку. Обращались в районную прокуратуру", - сказал Нафиков.По его словам, представители местной власти бывали в доме престарелых, но в рамках подворового обхода, во время которого осматриваются все жилые дома. "Последний раз были 27 ноября. Мы его проверяли в части наряду со всеми остальными жилыми домами. Последний по поводу чего? По пожарной безопасности, наверное, потому что время - зима, начало отопительного сезона", - сказал Нафиков.Он отметил, что сами постояльцы не жаловались на содержание в доме престарелых. "И там не всегда так много людей было, летом поменьше... Люди приходили, жили, отдавали часть пенсии", - сообщил Нафиков.В прокуратуре республики подтвердили РИА Новости, что жители села Ишбулдино жаловались в прокуратуру района и накануне открытия дома престарелых, и позже - на соблюдение там мер пожарной безопасности. Теперь ведомство организовало служебную проверку, "чтобы выяснить полноту мер принимаемых всеми контролирующими органами, в том числе и нашими коллегами".Впрочем, правовая оценка будет дана не только действиям районного прокурора, но местных властей, в отношении которых следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. В пятницу ведомство сообщало, что чиновники должным образом не проконтролировали деятельность организации и не приняли мер по проверке и приостановлению деятельности дома престарелых.

https://ria.ru/20201215/pozhar-1589269847.html

https://ria.ru/20201216/bashkiriya-1589561449.html

https://ria.ru/20201218/bashkiriya-1589865280.html

https://ria.ru/20201217/bashkiriya-1589643665.html

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валерий давлетшин, республика башкортостан, общество