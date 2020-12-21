https://ria.ru/20201221/bankrotstvo-1590172865.html

Банки попросили ФАС запретить рекламу привлекательности банкротства

Банки попросили ФАС запретить рекламу привлекательности банкротства

Российские банки просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) изменить закон о рекламе, чтобы донести до граждан негативные последствия от процедуры... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:34

2020-12-21T10:34

2020-12-21T10:34

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские банки просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) изменить закон о рекламе, чтобы донести до граждан негативные последствия от процедуры внесудебного банкротства и избежать пропаганды списания долгов среди населения, следует из обращения Ассоциации банков России (АБР) на имя главы службы Максима Шаскольского, которое есть в распоряжении РИА Новости.В России с 1 сентября 2020 года закон позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего, по заявлению через многофункциональные центры.АБР озабочена повышенной активностью так называемых "раздолжнителей" или "банкротных посредников", "освобождающих" граждан от долгов и активно рекламирующих свои услуги как офлайн, так и в интернете, включая крупнейшие новостные порталы, видеохостинги, соцсети. Ассоциация обратила внимание на, что от граждан утаиваются негативные стороны данной процедуры.Так, АБР указывает на недопустимость обещаний прекратить финансовые обязательства гражданина и использование "тезисов и постулатов", вводящих в заблуждение о предлагаемых услугах. Кроме того, в рекламе обязательно должна быть указана цена на услуги."Обязательное включение в рекламу услуг по сопровождению банкротства предупреждения о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, в том числе совместно нажитым в браке, а также полной информации о прочих негативных последствиях, наступающих в результате признания гражданина банкротом", - отмечает также АБР.

https://ria.ru/20201013/bankrotstvo-1579601727.html

https://realty.ria.ru/20200930/bankrotstvo-1577975259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика