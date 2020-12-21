Российская делегация обсудит производство "Спутник V" в Азербайджане
15:03 21.12.2020 (обновлено: 15:24 21.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская делегация обсудит с представителями Азербайджана вопросы производства в этой стране российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, а также клинические испытания комбинации "Спутник V" с вакциной AstraZeneca, сообщил основатель и председатель совета директоров "Р-Фарма" Алексей Репик.
"Программа будет развиваться не только в России, она будет запущена в целом ряде стран: сейчас мы вылетаем как раз в Азербайджанскую Республику обсуждать проект клинических исследований, страны Ближнего Востока, другие страны Содружества Независимых Государств могут быть задействованы", - сказал Репик в эфире телеканала "Россия 24".
Комментируя цель поездки в Азербайджан, он указал: "В первую очередь это, естественно, клинические исследования новой комбинации (с вакциной AstraZeneca - ред.), а также возможность использования профильных мощностей, фармацевтических мощностей Республики Азербайджан для производства вакцины "Спутник". Об этом мы сейчас будем также, естественно, разговаривать".
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