https://ria.ru/20201221/azerbaydzhan-1590232787.html

Российская делегация обсудит производство "Спутник V" в Азербайджане

Российская делегация обсудит производство "Спутник V" в Азербайджане

Российская делегация обсудит с представителями Азербайджана вопросы производства в этой стране российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, а также... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:03

2020-12-21T15:03

2020-12-21T15:24

алексей репик

ближний восток

astrazeneca

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

р-фарм

азербайджан

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская делегация обсудит с представителями Азербайджана вопросы производства в этой стране российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, а также клинические испытания комбинации "Спутник V" с вакциной AstraZeneca, сообщил основатель и председатель совета директоров "Р-Фарма" Алексей Репик."Программа будет развиваться не только в России, она будет запущена в целом ряде стран: сейчас мы вылетаем как раз в Азербайджанскую Республику обсуждать проект клинических исследований, страны Ближнего Востока, другие страны Содружества Независимых Государств могут быть задействованы", - сказал Репик в эфире телеканала "Россия 24".Комментируя цель поездки в Азербайджан, он указал: "В первую очередь это, естественно, клинические исследования новой комбинации (с вакциной AstraZeneca - ред.), а также возможность использования профильных мощностей, фармацевтических мощностей Республики Азербайджан для производства вакцины "Спутник". Об этом мы сейчас будем также, естественно, разговаривать".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590202758.html

ближний восток

азербайджан

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алексей репик, ближний восток, astrazeneca , вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, р-фарм, азербайджан