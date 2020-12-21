https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590275749.html

Жириновский прокомментировал прекращение авиасообщения с Британией

Жириновский прокомментировал прекращение авиасообщения с Британией

Авиасообщение с Британией следовало прекратить в первый же день после выявления новой мутации коронавируса, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:43

2020-12-21T18:43

2020-12-21T18:43

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир жириновский

великобритания

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Авиасообщение с Британией следовало прекратить в первый же день после выявления новой мутации коронавируса, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Ранее сообщалось, что Россия на неделю останавливает авиасообщение с Великобританией с полуночи 22 декабря.Он отметил, что в густонаселенных городах, таких как Лондон или Москва, более высока вероятность заражения, и в очередной раз призвал россиян по возможности жить за городом.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590264353.html

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир жириновский, великобритания, в мире