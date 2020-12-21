Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590154261.html
Канада приостановила авиарейсы из Британии
Канада приостановила авиарейсы из Британии
Власти Канады на 72 часа приостанавливают с понедельника пассажирские авиарейсы из Великобритании из-за обнаруженного нового штамма коронавируса, сообщает... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T06:07
2020-12-21T06:07
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
канада
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/21200/71/212007101_0:164:2973:1836_1920x0_80_0_0_31b5dfda8205e301910296407c3b5301.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Власти Канады на 72 часа приостанавливают с понедельника пассажирские авиарейсы из Великобритании из-за обнаруженного нового штамма коронавируса, сообщает пресс-служба правительства страны.Пассажиры, прибывшие в Канаду из Великобритании в воскресенье, должны пройти повторную проверку, в отношении них будут действовать дополнительные меры, в том числе тщательная проверка информации об их карантине после приезда, уточняется в заявлении. Кроме того, пассажиры, которые недавно прибыли из Великобритании, также получат дополнительные указание от правительства Канады.В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Кроме ряда европейских стран, уже перестали принимать рейсы из Великобритании Турция и Израиль. Саудовская Аравия решила закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы.
https://ria.ru/20201221/karantin-1590148001.html
великобритания
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/21200/71/212007101_153:0:2820:2000_1920x0_80_0_0_990ff6b5fde129411bb0dbf0ef3d6bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, канада, в мире

Канада приостановила авиарейсы из Британии

06:07 21.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Аверьянов / Перейти в фотобанкКанада
Канада - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Сергей Аверьянов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Власти Канады на 72 часа приостанавливают с понедельника пассажирские авиарейсы из Великобритании из-за обнаруженного нового штамма коронавируса, сообщает пресс-служба правительства страны.
"Учитывая большое количество случаев заражения вариантом вируса COVID-19, наблюдаемым в некоторых районах Великобритании, было принято решение приостановить въезд в Канаду всех коммерческих и частных пассажирских рейсов из Великобритании на 72 часа", - говорится в опубликованном пресс-релизе правительства Канады.
Пассажиры, прибывшие в Канаду из Великобритании в воскресенье, должны пройти повторную проверку, в отношении них будут действовать дополнительные меры, в том числе тщательная проверка информации об их карантине после приезда, уточняется в заявлении. Кроме того, пассажиры, которые недавно прибыли из Великобритании, также получат дополнительные указание от правительства Канады.
В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Кроме ряда европейских стран, уже перестали принимать рейсы из Великобритании Турция и Израиль. Саудовская Аравия решила закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы.
Кипр - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
00:44Распространение нового коронавируса
Кипр ввел двухнедельный карантин для авиапассажиров из Британии
 
Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ВеликобританияКанадаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
08:05В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
08:01Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:55Власти Москвы предупредили автомобилистов о вечерних пробках
07:46На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
07:43Трамп подписал временный бюджет на день, предотвратив шатдаун
07:29В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
07:24СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
07:22Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
07:17В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
07:15Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
07:13В Уфе произошел пожар на станции переливания крови
07:12Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19
07:09На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
06:34Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
06:10Диетологи посоветовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
06:07Канада приостановила авиарейсы из Британии
06:05Россияне назвали желаемый размер пенсии
06:03В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
06:00Помпео назвал "виновных" в нападении на "зеленую зону" в Багдаде
Лента новостейМолния