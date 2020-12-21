https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590154261.html
Канада приостановила авиарейсы из Британии
Канада приостановила авиарейсы из Британии
Власти Канады на 72 часа приостанавливают с понедельника пассажирские авиарейсы из Великобритании из-за обнаруженного нового штамма коронавируса, сообщает... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T06:07
2020-12-21T06:07
2020-12-21T06:07
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
канада
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Власти Канады на 72 часа приостанавливают с понедельника пассажирские авиарейсы из Великобритании из-за обнаруженного нового штамма коронавируса, сообщает пресс-служба правительства страны.Пассажиры, прибывшие в Канаду из Великобритании в воскресенье, должны пройти повторную проверку, в отношении них будут действовать дополнительные меры, в том числе тщательная проверка информации об их карантине после приезда, уточняется в заявлении. Кроме того, пассажиры, которые недавно прибыли из Великобритании, также получат дополнительные указание от правительства Канады.В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Кроме ряда европейских стран, уже перестали принимать рейсы из Великобритании Турция и Израиль. Саудовская Аравия решила закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, канада, в мире
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Власти Канады
на 72 часа приостанавливают с понедельника пассажирские авиарейсы из Великобритании
из-за обнаруженного нового штамма коронавируса
, сообщает пресс-служба правительства страны.
"Учитывая большое количество случаев заражения вариантом вируса COVID-19, наблюдаемым в некоторых районах Великобритании, было принято решение приостановить въезд в Канаду всех коммерческих и частных пассажирских рейсов из Великобритании на 72 часа", - говорится в опубликованном пресс-релизе правительства Канады.
Пассажиры, прибывшие в Канаду из Великобритании в воскресенье, должны пройти повторную проверку, в отношении них будут действовать дополнительные меры, в том числе тщательная проверка информации об их карантине после приезда, уточняется в заявлении. Кроме того, пассажиры, которые недавно прибыли из Великобритании, также получат дополнительные указание от правительства Канады.
В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Кроме ряда европейских стран, уже перестали принимать рейсы из Великобритании Турция
и Израиль
. Саудовская Аравия
решила закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы.