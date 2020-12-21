https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590154261.html

Канада приостановила авиарейсы из Британии

Канада приостановила авиарейсы из Британии

Власти Канады на 72 часа приостанавливают с понедельника пассажирские авиарейсы из Великобритании из-за обнаруженного нового штамма коронавируса, сообщает... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T06:07

2020-12-21T06:07

2020-12-21T06:07

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

великобритания

канада

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Власти Канады на 72 часа приостанавливают с понедельника пассажирские авиарейсы из Великобритании из-за обнаруженного нового штамма коронавируса, сообщает пресс-служба правительства страны.Пассажиры, прибывшие в Канаду из Великобритании в воскресенье, должны пройти повторную проверку, в отношении них будут действовать дополнительные меры, в том числе тщательная проверка информации об их карантине после приезда, уточняется в заявлении. Кроме того, пассажиры, которые недавно прибыли из Великобритании, также получат дополнительные указание от правительства Канады.В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Кроме ряда европейских стран, уже перестали принимать рейсы из Великобритании Турция и Израиль. Саудовская Аравия решила закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы.

https://ria.ru/20201221/karantin-1590148001.html

великобритания

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, канада, в мире