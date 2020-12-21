Финляндия приостановила авиасообщение с Великобританией
01:29 21.12.2020 (обновлено: 02:04 21.12.2020)
ХЕЛЬСИНКИ, 21 дек - РИА Новости. Финляндия приостанавливает на две недели авиасообщение с Великобританией, сообщает Национальное агентство транспорта и коммуникаций Финляндии.
"На основании заявления Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL) Национальное агентство транспорта и коммуникаций Финляндии решило приостановить пассажирское авиасообщение между Финляндией и Великобританией на две недели с 21 декабря 2020 года с 12.00 до 4 января 2021 года 11.59",- говорится в сообщении.
Ранее главный орган здравоохранения Финляндии - Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) сообщил, что рекомендует Национальному агентству транспорта и коммуникаций Финляндии немедленно прервать сообщение с Великобританией.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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