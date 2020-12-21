https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590149173.html

Финляндия приостановила авиасообщение с Великобританией

Финляндия приостановила авиасообщение с Великобританией

Финляндия приостанавливает на две недели авиасообщение с Великобританией, сообщает Национальное агентство транспорта и коммуникаций Финляндии. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T01:29

2020-12-21T01:29

2020-12-21T02:04

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

финляндия

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 дек - РИА Новости. Финляндия приостанавливает на две недели авиасообщение с Великобританией, сообщает Национальное агентство транспорта и коммуникаций Финляндии.Ранее главный орган здравоохранения Финляндии - Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) сообщил, что рекомендует Национальному агентству транспорта и коммуникаций Финляндии немедленно прервать сообщение с Великобританией.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

финляндия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, финляндия, в мире