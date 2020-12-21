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Марокко приостановило авиасообщение с Великобританией
Марокко приостановило авиасообщение с Великобританией
Марокко прекратило авиасообщение с Великобританией в ночь на понедельник в связи с выявлением нового штамма коронавируса, говорится в постановлении... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:56
2020-12-21T00:56
2020-12-21T02:04
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
марокко
в мире
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КАИР, 21 дек – РИА Новости. Марокко прекратило авиасообщение с Великобританией в ночь на понедельник в связи с выявлением нового штамма коронавируса, говорится в постановлении правительства королевства.Конкретных сроков действия решения не называется.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В самом Марокко, по данным минздрава, зафиксированы более 417 тысяч случаев коронавируса, скончались 6957 пациентов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, марокко, в мире
КАИР, 21 дек – РИА Новости. Марокко
прекратило авиасообщение с Великобританией
в ночь на понедельник в связи с выявлением нового штамма коронавируса
, говорится в постановлении правительства королевства.
"На фоне развития эпидемиологической ситуации в Великобритании и появления нового штамма коронавируса правительство Марокко решило приостановить авиасообщение с ночи 20 декабря", - цитирует агентство MAP решение правительства.
Конкретных сроков действия решения не называется.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
В самом Марокко, по данным минздрава, зафиксированы более 417 тысяч случаев коронавируса, скончались 6957 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.