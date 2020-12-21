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Швейцария приостановила авиасообщение с Британией
Швейцария приостановила авиасообщение с Британией
Швейцария приостанавливает авиасообщение с Великобританией и Южно-Африканской республикой из-за новой мутации коронавируса, сообщило Федеральное управление... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:10
2020-12-21T02:04
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
швейцария
в мире
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ЦЮРИХ, 20 дек - РИА Новости. Швейцария приостанавливает авиасообщение с Великобританией и Южно-Африканской республикой из-за новой мутации коронавируса, сообщило Федеральное управление гражданской авиации страны.Как отмечается, таким образом Швейцария реагирует на появление нового варианта коронавируса, который, по первоначальным данным, "значительно более заразен, чем известная форма"."Запрет на полеты призван предотвратить дальнейшее распространение нового варианта вируса. Федеральное управление уведомило пострадавшие аэропорты и авиакомпании, а также деловую авиацию о немедленных мерах в воскресенье вечером", - говорится в заявлении. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, швейцария, в мире

Швейцария приостановила авиасообщение с Британией

00:10 21.12.2020 (обновлено: 02:04 21.12.2020)
 
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
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ЦЮРИХ, 20 дек - РИА Новости. Швейцария приостанавливает авиасообщение с Великобританией и Южно-Африканской республикой из-за новой мутации коронавируса, сообщило Федеральное управление гражданской авиации страны.
"В связи с новой эпидемиологической ситуацией в Великобритании и Южно-Африканской Республике Федеральное управление гражданской авиации приостановило воздушное сообщение между Швейцарией и этими двумя странами с полуночи воскресенья до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Как отмечается, таким образом Швейцария реагирует на появление нового варианта коронавируса, который, по первоначальным данным, "значительно более заразен, чем известная форма".
"Запрет на полеты призван предотвратить дальнейшее распространение нового варианта вируса. Федеральное управление уведомило пострадавшие аэропорты и авиакомпании, а также деловую авиацию о немедленных мерах в воскресенье вечером", - говорится в заявлении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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