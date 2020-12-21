https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590145827.html
Швейцария приостановила авиасообщение с Британией
Швейцария приостановила авиасообщение с Британией
Швейцария приостанавливает авиасообщение с Великобританией и Южно-Африканской республикой из-за новой мутации коронавируса, сообщило Федеральное управление... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:10
2020-12-21T00:10
2020-12-21T02:04
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
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в мире
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ЦЮРИХ, 20 дек - РИА Новости. Швейцария приостанавливает авиасообщение с Великобританией и Южно-Африканской республикой из-за новой мутации коронавируса, сообщило Федеральное управление гражданской авиации страны.Как отмечается, таким образом Швейцария реагирует на появление нового варианта коронавируса, который, по первоначальным данным, "значительно более заразен, чем известная форма"."Запрет на полеты призван предотвратить дальнейшее распространение нового варианта вируса. Федеральное управление уведомило пострадавшие аэропорты и авиакомпании, а также деловую авиацию о немедленных мерах в воскресенье вечером", - говорится в заявлении. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/aviasoobschenie-1589056646.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, швейцария, в мире