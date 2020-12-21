https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590145827.html

Швейцария приостановила авиасообщение с Британией

Швейцария приостановила авиасообщение с Британией

Швейцария приостанавливает авиасообщение с Великобританией и Южно-Африканской республикой из-за новой мутации коронавируса, сообщило Федеральное управление... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T00:10

2020-12-21T00:10

2020-12-21T02:04

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

швейцария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c143b6458f60a3447fc8b47e0f165606.jpg

ЦЮРИХ, 20 дек - РИА Новости. Швейцария приостанавливает авиасообщение с Великобританией и Южно-Африканской республикой из-за новой мутации коронавируса, сообщило Федеральное управление гражданской авиации страны.Как отмечается, таким образом Швейцария реагирует на появление нового варианта коронавируса, который, по первоначальным данным, "значительно более заразен, чем известная форма"."Запрет на полеты призван предотвратить дальнейшее распространение нового варианта вируса. Федеральное управление уведомило пострадавшие аэропорты и авиакомпании, а также деловую авиацию о немедленных мерах в воскресенье вечером", - говорится в заявлении. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/aviasoobschenie-1589056646.html

великобритания

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, швейцария, в мире